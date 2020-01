"Asta a contat cel mai mult!" Adevaratul motiv pentru care Chipciu a refuzat muntii de bani oferiti de turci! Primele declaratii ale mijlocasului in tricoul campioanei Romaniei

Alexandru Chipciu a oferit primele declaratii in tricoul CFR-ului.

Alexandru Chipciu a fost prezentat oficial la CFR Cluj si a oferit primele declaratii in tricoul campionaei Romaniei. Acesta spune ca a ales sa vina la CFR pentru ca este o echipa care joaca in cupele europene si se bate la campionat, insa motivul principal este legat de familie.

"Ma simt destul de motivat, sincer am fost si emotionat cand am interactionat cu jucatorii, cu echipa cu staff-ul. Analizand ofertele pe care le-am avut, CFR a atins toate punctele care ma interesau pe mine, in general familia, pentru ca imi era foarte greu sa plec departe cu 4 fete, este echipa la care m-as intregra cel mai bine. Erau oferte din Turcia mai bune din punct de vedere financiar, dar am venit la CFR pentru ca mi se pare echipa perfecta. Joaca in Europa, se bate la campionat.

O vad ca pe o provocare frumoasa sa lucrez cu Dan Petrescu, la modul ca am auzit foarte multe lucruri despre el, toata lumea stie ca e un antrenor foarte bun, si cred eu ca stilul lui de antrenor este unul care imi place. Sincer, nu prea m-am gandit la obiective personale de-a lungul timpului, nu imi doresc numar de goluri sau nu stiu eu ce. Vreau sa fac parte dintr-un mecanism si sa ajut echipa sa isi indeplineasca obiectivul", a spus Alexandru Chipciu.

Alex Chipciu a transmis si un mesaj fanilor celor de la CFR. Acesta spune ca va da totul pentru a ajuta echipa sa obtina performantele dorite.

"Nu am fost genul care sa priomit, sau sa dau mesaje pentru a crea asteptari, voi face tot posibilul, ma voi antrena sa fiu 100% apt la fiecare meci pentru a ajuta echipa sa obtina perfromantele dorite", a mai spus Chipciu.