"Are entorsa la glezna!" Nicolae Dica a dezvaluit care este singurul absent din lotul Stelei pentru meciul cu CFR Cluj

Nicolae Dica nu a vrut sa ofere detalii despre tactica pe care o va avea la partida cu CFR.

Nicolae Dica a dezvaluit ca nu are probleme de lot pentru partida cu CFR Cluj cu exceptia lui Cristi Tanase.

"Stiu deja primul 11. Veti vedea maine seara cum vom aborda acest meci. In afara de Cristi Tanase care are o entorsa la glezna, nu avem probleme de lot" a declarat Nicolae Dica.

Dica a vorbit si despre posibilitatea de a-si prelungi contractul cu Steaua.

"Dupa meciul cu CFR mai sunt trei etape pana cand se termina campionatul. Vom vedea in vara ce se va intampla. Daca am reusit sa rezist un an aici, inseamna ca am putere. Din vara, nu stiu unde voi merge, dar voi avea si si mai multa incredere in mine. Cu siguranta voi deveni mai bun de la an la an" a mai spus antrenorul Stelei.