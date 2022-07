După ce a spus că l-a vândut pe Florin Tănase în China, la Shanghai Port, Becali a dezvăluit că următorul pe listă poate fi Darius Olaru. Patronul de la FCSB susține că a refuzat recent o ofertă de 5 milioane de euro, însă este gata să se despartă de mijlocaș dacă va primi 6 milioane.

Darius Olaru: "Nu știu nimic despre transfer și nu vreau să mă gândesc"

"Se pare că se face", a fost și răspunsul lui Mihai Stoica, când a fost întrebat dacă Darius Olaru va pleca în această vară.

În ciuda anunțurilor venite dinspre conducere, Darius Olaru a dezvăluit într-un interviu pentru PRO TV că nu are nicio informație despre o posibilă plecare și se gândește doar la următorul meci, cel cu Saburtalo, programat azi, de la 20:30, LIVE pe PRO TV și VOYO.

"Eu nu știu nimic despre transfer și nici nu vreau să mă gândesc. O să avem un meci greu (n.r - cu Saburtalo) și sunt focusat pe acest lucru", a spus Olaru, pentru PRO TV.

Întrebat dacă și-ar dori un transfer, Olaru a răspuns: "Așa cum am spus, sunt aici, vreau să-mi fac jocul aici și nu știu ce va fi viitor. Vom vedea".

În ceea ce privește meciul, fotbalistul crescut la Gaz Metan Mediaș este încrezător că vicecampioana României poate întoarce rezultatul din tur, 0-1.

"Saburtalo este un adversar bun, care are un joc combinativ. Dacă vom face presiune mult mai bine, cred că o să reușim să ne calificăm mai departe. În tur, ne-au surprins, chiar dacă i-am analizat bine. Au niște jucători buni, tineri și ne-au surprins la unele faze.

Sperăm să ne impunem jocul și să ne calificăm mai departe. Cel mai greu va fi să marcăm primul gol. Dacă marcăm, după ne vom face jocul mult mai ușor și ne vom impune. Ar fi un obiectiv împlinit, noi asta ne-am propus, să ne calificăm în grupe. Sper să facem un joc bun și să ne calificăm", a mai spus Olaru.

Echipa lui Cosmin Olăroiu îl dorește pe Darius Olaru

Din informațiile www.sport.ro, echipa care îl dorește pe jucătorul vicecampioanei României este Sharjah FC, grupare din Emiratele Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu. Gruparea evoluează în prima ligă a Emiratelor Arabe, iar în sezonul 2021/22 a încheiat pe locul al doilea în clasament, la 10 puncte distanță de liderul Al Ain.

Gigi Becali a dezvăluit că a „scăzut” din prețul cerut pe Darius Olaru, dorind să primească 6 milioane de euro în schimbul fotbalistului său. Mutarea are șanse mari să se realizeze, în contextul relației bune pe care patronul vicecampioanei României o are cu Cosmin Olăroiu.

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

5.5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru conform Transfermarkt.

86 de meciuri a jucat în tricoul FCSB, avân 17 goluri marcate și 17 assist-uri.

Antrenorul român a preluat echipa în noiembrie 2021, iar sub comanda sa, Sharjah FC a înregistrat 17 victorii, 8 remize și 4 înfrângeri.