Anuntul facut de LPF! Ce se intampla daca un fotbalist este gasit pozitiv de Covid-19

Secretarul General al LPF, Justin Stefan, a precizat ca niciun caz de coronavirus in randul jucatorilor din Liga 1 nu poate opri reluarea campionatului.

Unul dintre cele mai discutate subiecte odata cu reluarea campionatului a fost legat de cum se va proceda in cazul in care un jucator este testat pozitiv. Desi initial s-a scris ca intr-un astfel de caz, echipa jucatorului ar urma sa fie exclusa, oficialii Ligii au luat o decizie diferita.

Justin Stefan a declarat in exclusivitate la "Ora exacta in sport" ce se va intampla in cazul in care un jucator este testat pozitiv.

"Avem proceduri legale care spun ca in momentul in care ai un test pozitiv, un posibil caz de Covid-19, trebuie sa-l izolezi pe cel care a fost testat pozitiv si pe toti contactii, se lanseaza imediat o ancheta epidemiologica, in care se stabilesc toate persoanele care au intrat in contact cu cel infectat. Echipa respectiva va trebui sa fie supusa anchetei epidemiologice. Pana cand se va finaliza ancheta, e clar ca nu va putea fi programata echipa respectiva. Incercam sa gasim date pentru reprogramare si a doua solutie, din pacate, e pierderea meciului cu 3-0, in temeiul dispozitiilor regulamentare. Sub nicio forma un caz pozitiv nu intrerupe competitia in Liga 1", a spus Secretarul General LPF pentru PRO X.

Liga 1 se va relua vineri, cu meciul dintre Craiova si FC Botosani.