Vesti bune de la LPF. In curand vom putea trece la un sistem cu 18 echipe si vom avea VAR in Liga 1 

Secretarul General LPF, Justin Stefan, a declarat ca este posibil ca din 2022 sa avem un campionat format din 16 sau 18 echipe, cu meciuri care se vor disputa tur-retur.

"Este posibil ca din 2022, poate sa vedem o liga cu 16 si de ce nu cu 18 echipe. Daca va creste calitatea meciurilor din Liga 1, vom ajunge la acest sistem clasic tur-retur pe care il vedem la marile campionate si sa trecem de acest sistem care este ca orice lucru in viata: provizoriu si supus schimbarii", a declarat Justin Stefan pentru PRO X.

De asemenea, Justin Stefan a precizat cand vom vedea sistemul VAR in Liga 1.

"Va spun direct. Nu il veti vedea in aceasta vara. Am avut o discutie cu partenerul nostru in zona de arbitraj video. A ramas sa isi faca o evaluare economica sa incercam sa implementam acest sistem din playoff-ul si playout-ul sezonului urmator. In acest moment nu exista resurse finaciare si nici disponibiltatea de a risca ceva", a declarat Secretarul General LPF.