Anunțul care schimbă tot? "Gigi Becali nu are cum să se retragă! Poate pierde peste 30 de milioane"

Nemulțumit de arbitrajul din meciul Rapid - FCSB 1-0, Gigi Becali a anunțat că se retrage din toate funcțiile și va vinde clubul pentru 25 de milioane de euro. Gabi Balint spune că acest lucru este imposibil, cel puțin în momentul de față.

Gabi Balint: "Gigi Becali nu are cum să se retragă"

Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni din 1986 spune că principalul motiv pentru care Gigi Becali nu poate renunța la FCSB este procesul în care CSA Steaua solicită despăgubiri în valoare de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii Steaua din 2003.

Balint are și o veste bună pentru fanii lui FCSB. În opinia sa, echipa antrenată de Elias Charalambous are acum șanse mai mari la titlu în cazul în care Gigi Becali se va ține de cuvânt și nu se va mai implica la echipă.

"Nu cred că se va retrage, cel puțin nu acum. Nu are cum să o facă acum, chiar dacă ar vrea. A fost o decizie la cald, după un meci cu multe scântei. FCSB nu a pierdut din cauza arbitrajului. Arbitrul a greșit, trebuia ca în primele minute să potoloească spiritele cu un roșu, e adevărat, dar a pierdut pe mâna ei. În prima repriză a fost sub așteptăr, iar în a doua a avut 7-8 ocazii foarte mari.

Că se retrage, din ce se retrage? În acte, el nu a ocupat o funcție oficială. Nu are cum să se retragă în momentul ăsta. În primul rând, e în lupta pentru campionat, încă are șanse.

Doi la mână, să vândă ce? Cine dă vreun ban pe FCSB în momentul ăsta, când FCSB are niște procese și ar putea pierde vreo 30 și ceva de milioane? Se poate întâmpla, există o șansă să piardă procesul ăsta. Eu cred că, în momentul ăsta, e greu ca și la Steaua, și la FCSB, să investească cineva atât timp cât procesele sunt pe rol și vor mai dura câțiva ani.

Acum puțin timp a spus că se pregătește de Liga Campioniloor, că vrea să câștige campionatul. Eu cred că vrea să atragă atenția. E o strategie nouă pe care adoptat-o. Toți cei implicați în fotbal să cread că nu mai are nicio treabă, că e retras din toate lucrurile unde era implicat, tocmai ca să lase echipa. Și-a dat seama că și ca antrenor nu face schimbări bune și că trebuie să-i lase pe ceilalți să conducă un club de fotbal. Crede-mă, șansele FCSB-ului la titlu s-au mărit acum. Asta dacă într-adevăr nu se va implica, lucru pe care nu cred că îl va face", a spus Gabi Balint, la Digisport,

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal: „Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic!”

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat.

Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali, la o zi după Rapid - FCSB 1-0.