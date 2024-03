Andrei Nicolescu, dur cu Kopic după prestația lui Dinamo de la Sibiu: „N-am înțeles nimic”

După înfrângerea dureroasă suferită de Dinamo în meciul împotriva celor de la Hermannstadt, scor 3-0, Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului, a criticat aspru prestația echipei și a subliniat importanța galeriei în contrast cu performanța jucătorilor.

Nicolescu este nemulțumit

Andrei Nicolescu a fost profund dezamăgit de modul în care echipa a jucat la Sibiu și a remarcat că suporterii, în special galeria, au fost un exemplu de caracter și pasiune pentru club. El a subliniat că adevărații campioni sunt acei fani și că echipa ar trebui să își urmeze exemplul pentru a obține succesul.

„Am înțeles o lecție de caracter a echipei noastre, că suporterii sunt adevărații campioni. Când echipa se va ridica la nivelul suporterilor, vom fi și noi campioni. A fost o lecție de caracter. A fost singura lecție.”, a declarat Andrei Nicolescu, conform Fanatik.

Cu privire la performanța echipei, Nicolescu a fost extrem de critic, afirmând că jucătorii nu au arătat nimic din ceea ce se aștepta și că nu au reușit să se ridice la nivelul adversarului. El a adăugat că, dacă Dinamo continuă să joace la fel, riscul retrogradării este real.

„N-am înțeles nimic din ce-am jucat aseară. Am fost de nerecunoscut. La fiecare două minute eram în pericol. Nu am avut capacitatea fizică de a câștiga dueluri, așa cum a zis și ‘Mister’. Poate a fost o chestie generată de acea viroză. Dacă jucăm așa cum am jucat ieri, nu știu dacă nu suntem echipă de liga a doua. Aveam impresia ieri că sunt două echipe din ligi diferite”

Hermannstadt - Dinamo 3-0

Echipa a suferit o înfrângere usturătoare cu scorul de 3-0 împotriva lui Hermannstadt, iar toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză, prin reușitele lui Ianis Stoica (38'), Raul Opruț (41') și Cristian Neguț (45+1').

Cu toate că au avut un sprijin semnificativ din partea fanilor prezenți în tribunele stadionului din Sibiu, Dinamo nu a reușit să ofere o performanță pe măsură și a fost sancționată cu o înfrângere grea.

Clasament play-out