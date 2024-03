"Deja spun că nu e bun de nimic! Sunt îngrozit" A venit replica în Anglia după criticile primite de Radu Drăgușin

Drăgușin a profitat de absența lui Micky van de Ven și a făcut pereche în centrul defensivei lui Spurs cu Cristian Romero. Mai mulți microbiști din Anglia l-au criticat pe fundașul român, pe care l-au considerat vinovat pentru poziționarea sa din unele momente ale jocului și pierderea unor adversari din marcaj.

Radu Drăgușin, apărat după primul meci ca titular la Tottenham

Alasdair Gold, jurnalist la Football London, care se ocupă exclusiv de Tottenham, a comentat și el debutul lui Radu Drăgușin ca titular. Deși spune că fundașul cumpărat de la Genoa nu a făcut un meci grozav, Gold remarcă și anumite aspecte pozitive în evoluția fotbalistului în vârstă de 22 de ani.

Gold spune că nu înțelege criticile primite de Drăgușin și faptul că unii microbiști i-au pus deja eticheta de fotbalist "bun de nimic". Jurnalistul de la Football London oferă exemple de fotbaliști care au început greoi la Tottenham, iar ulterior, după o anumite perioadă de adaptare, s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

"Radu Drăgușin a avut primul meci ca titular. Nu a fost cel mai bun debut. Am văzut că mulți oameni i-au ținut pumnii, ceea ce e excelent, dar e un drum lung. A fost doar primul lui meci ca titular, are doar 22 de ani. Știu că și Van de Ven are 22 de ani, dar Van de Ven a avut 8 luni de adaptare la fotbalul din Premier League. Drăgușin a arătat ca un tânăr fotbalist care a încercat să se adapteze la un campioant foarte diferit față de cel cu era obișnuit, iar adversarul a fost foarte dificil. Drăgușin a dat dovadă de calm în unele momente - în startul meciului și spre final, după ce Tottenham primise cele trei goluri. A arătat că nu s-a lăsat afectat de ceea ce s-a întâmplat, ceea ce e excelent, chiar Postecoglou spunând că îi place încrederea pe care o arată Drăgușin.

Drăgușin nu va fi Van de Ven. Van de Ven e cel mai rapid fotbalist din istoria Premier League. Nici Drăgușin nu e rău la acest capitol, are viteză, dar nu are viteza extraordinară a lui Van de Ven. Drăgușin a fost prins de câteva ori pe picior greșit de Fulham și nu a avut niciun tackling în meci. Totuși, a avut două intercepții, a respins de cinci ori și a blocat două șuturi.

A fost un debut dificil pentru Drăgușin. Au fost și momente bune pentru el, a avut câteva intervenții bune. Se va îmbunătăți. Nu fiecare jucător arată incredibil de la primul meci. Nu așa funcționează.

Jucători ca Van de Ven sau Udogie au arătat excelent în primele lor meciuri, dar avem și exemplul Pedro Porro, care a avut un debut îngrozitor contra lui Leicester anul trecut, dar ulterior a arătat foarte bine. La fel și Dejan Kulusevski, fapt recunoscut incluv de el: groaznic în primul meci sau primele două, dar ulterior a fost excelent.

Văd că deja unii oameni spun că Drăgușin nu e bun de nimic. Mă îngrozesc fanii fotbalului din ziua de azi. E foarte ciudat. E ciudat cum funcționează creierul oamenilor. E aproape o dorință a lor de a fi nervoși, iar când ceva neplăcut li se întâmplă să spună absolut tot ce le trece prin minte, indiferent dacă e așa sau nu.

Mi-ar fi plăcut să am o mașină a timpului, să mă întorc acum 50-60-70 de ani și să văd cum erau fanii atunci. Oare exista aceeași isterie și atunci sau e doar o chestiune modernă, iar rețelele sociale joacă rolul lor în ceea ce se întâmplă acum?", a spus Alasdair Gold, pe contul său de YouTube.

Dejan Kulusevski: "Debutul meu la Tottenham a fost un dezastru absolut. În Premier League totul e mai rapid de 300 de ori"

Despre dificultatea adaptării la Premier League a vorbit recent și Dejan Kulusevski (23 de ani). Suedezul a avut un parcurs asemănător cu al lui Drăgușin, transferându-se din Italia (Juventus) la Spurs, în ianuarie 2022.

"După câteva zile la Spurs mi-am dat seama cât de dificilă va fi această provocare. În Premier League totul este de 300 de ori mai rapid decât în oricare alt campionat din lume. La primul antrenament nu înțelegeam nimic, jucătorii zburau pe lângă mine, Conte țipa și făcea semne. Am semnat cu Spurs pe un an și jumătate, cu opțiune de transfer definitiv. Dacă îmi doream ca transferul să devină definitiv, trebuia să performez, însă primul meu meci a fost un dezastru absolut. Nu îl voi uita niciodată.

Conduceau cu 2-1 pe Southampton și am fost introdus pentru a securiza victoria. Am intrat în minutul 76. În minutul 79, gol Southampton. În minutul 82, gol Southampton. S-a terminat Spurs - Southampton 2-3. Ce start frumso, Deki.

Patru zile mai târziu, am jucat din nou. De această dată contra lui Wolves, acasă. Trebuia să câștigăm. Am început pe bancă, dar Conte m-a trimis în teren după jumătate de oră.

O oră mai târziu, zero goluri, zero pase decisive, un cartonaș galben, iar Spurs - Wolves s-a terminat 0-2. Ce dracului se întâmplă?!", a povestit Dejan Kulusevski, într-un material publicat de The Players Tribune în urmă cu o săptămână.

Deși primele meciuri ale lui Kulusevksi la Spurs nu au fost convingătoare, suedezul s-a redresat și în vara anului trecut a fost cumpărat definitiv de la Juventus, pentru 30 de milioane de euro.

Kulusevski este acum om de bază în echipa lui Ange Postecoglou. În acest sezon, extrema dreaptă a început din primul minut 25 de partide din Premier League, a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive.