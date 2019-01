Anamaria Prodan, ATAC DEVASTATOR: "Dupa Reghe au venit antrenori fara minte, zero barat! S-a ales praful!"

Anamarian Prodan a lansat un atac devastator la adresa antrenorilor care i-au urmat lui Laurentiu Reghecampf in cele doua mandate.

Fara sa-i numeasca efectiv pe Radoi, Dica sau Galca, impresarul da vina pe acestia pentru faptul ca FCSB nu a mai castigat titlul de 3 ani in Liga 1 si are emotii mari si in acest sezon.

"Toate ziarele bubuiau atunci: 'Steaua s-a reunit la Snagov! Gratare peste gratare!'. Da! Pentru ca asta a fost cheia succesului. Jucatorii care intra pe teren si au probleme acasa cu sotia, cu mama, cu catelul, cu purcelul, cu copilul, ei nu vor da randament! Trebuie sa fie cineva, cum am fost eu, care sa adune familia. Vorbeam intre noi toate problemele si eu stiam tot. Ca ala s-a certat cu nevasta, ca ala isi opereaza mama. Eu rezolvam absolut tot si cu doctori, cu amante sau cu prietene si iubite. Jucatorii nu mai aveau nicio grija, iar cand intrau pe teren se gandeau doar la fotbal.

S-a intamplat asa fiindca după Reghe au venit antrenori fara minte, zero barat, si spuneau ca ala e al lui Prodanca sau al lui Reghe. Relatiile noastre cu jucatorii vor ramane pe viata. Inca isi fac vacantele cu noi! N-ar trebui sa spun ce o sa spun acum fiindcă poate le fac probleme. Toate sotiile si iubitele fotbalistilor spun ca de cand am plecat noi s-a ales praful! Daca echipa pleca in Europa, familiile jucatorilor aveau totul asigurat, cazare, mancare, totul alaturi de echipa. Era un program stabilit cu patronul, iar la Steaua nu se intamplase niciodata asa ceva. Si nici in fotbalul romanesc. Va aduceți aminte ca domnul Iordanescu dadea femeile jos din avion de parca eram la Mecca si le trimitea la cratita? D-asta noi n-am evoluat deloc", a declarat Anamaria Prodan pentru GazetaSporturilor.