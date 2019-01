ANALIZA / Dinamo ataca fara atacanti! Echipa lui Rednic are doar "varfuri" boante. Situatie dramatica

Desi apararea lui Dinamo a fost extrem de criticata in ultimul sezon, nici atacantii echipei nu impresioneaza.

In acest moment, cu 5 etape inainte de finalul sezonului regulat, Dinamo ocupa locul 11 in Liga 1, cu 22 de puncte acumulate, la 9 puncte de ultimul loc care duce in play-off. Dinamo are a treia cea mai slaba aparare din campionat (34 goluri), fiind intrecuta doar de ultimele doua clasate, FC Voluntari si Concordia Chiajna, dar si al patrulea cel mai slab atac (22 goluri), inscriind mai multe goluri doar ca Voluntari, Chiajna si Calarasi si fiind la egalitate FC Hermannstadt. In conditiile in care pregatirea a inceput deja de o saptamana, iar Dinamo a plecat in cantonament cu doar 15 jucatori si cativa juniori, fara sa aduca intariri importante nici in atac, nici in aparare, se anunta vremuri grele. De altfel, formatia lui Mircea Rednic a fost invinsa cu 2-0 de croatii de la Hajduk Split, in primul amical al perioadei de pregatire, fara sa opuna prea mare rezistenta. Dovada cea mai elocventa ca atacantii nu au oferit un aport consistent in evolutiile echipei este reprezentat si de faptul ca cel mai bun marcator al echipei este mijlocasul de banda Diogo Salomao. Acesta a inscris de 6 ori in cele 20 de partide jucate, in conditiile in care toti atacantii de meserie ai echipei au marcat impreuna de 7 ori (Montini - 4, Popa - 1, Axente - 1, Moldoveanu - 1).

Incepand cu 2011, Mattia Montini a evoluat pentru 10 echipe (Benevento, Feralpi Salo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli, Bari, Livorno si Dinamo). Desi a jucat in 156 de partide, mai ales in Serie B si Serie C din Italia, actualul atacant titular al lui Dinamo a marcat doar de 30 de ori. In actualul sezon, Montini a marcat pentru Dinamo de 4 ori in 5 meciuri jucate (3 goluri in meciul cu Craiova), dar a fost mai mult indisponibil din cauza unor probleme musculare.

Alexandre M’Futila, jucatorul angolez care tocmai a efectuat vizita medicala si se pregateste sa se alature "cainilor" in cantonamentul din Antalya, are doar 7 goluri marcate la cele 6 echipe de prima liga la care a evoluat (81 de meciuri pentru Groningen, Cambuur, Recreativo Libolo, Porcelana, Javor Ivanjica, Zaglebie Sosnowiec). De asemenea, africanul mai are 8 selectii si 2 goluri pentru natioanala Angolei, dar ambele reusite au venit in meciuri amicale.

Crescut de Atletic Fieni (Liga 4) si FCM Targoviste (Liga 3), Daniel Popa a inscris mai mult in Liga 2 din Romania, unde a jucat in tricoul Chindiei Targoviste (31 meciuri si 16 goluri). Incepand cu 2016, de cand a fost cumparat de Dinamo, el a marcat doar de 10 ori in 65 de meciuri, inclusiv in timpul imprumutului la FC Botosani. Oficialii lui Dinamo au acuzat probleme extrasportive si au vrut sa-l imprumute fortat pe atacant la Chindia, dar mutarea nu s-a mai concretizat, iar Popa a fost luat pana la urma in Antalya.



Ce atacanti a deplasat Dinamo in cantonamentul din Antalya:

Mattia Montini - Italia / 26 ani / medie de 1 gol la 5,2 meciuri / 5 meciuri si 4 goluri in acest sezon

Daniel Popa - Romania / 24 ani / medie de 1 gol la 3,7 meciuri / 18 meciuri si 1 gol in acest sezon

Alexandre Domingos Cristovao M'Futila - Angola / 25 ani / medie de 1 gol la 11,57 meciuri / 15 prezente si 2 goluri in ultimul sezon

Gabriel Raducan - Romania / 18 ani / promovat de la echipa U19



Ce alti atacanti mai are Dinamo sub contract:

Mircea Axente - Romania / 31 ani / medie de 1 gol la 3,74 meciuri / 10 prezente si 1 gol in acest sezon

Robert Moldoveanu - Romania / 19 ani / medie de 1 gol la 9,25 meciuri jucate / 15 prezente si 1 gol in acest sezon / imprumutat in aceasta iarna la Petrolul Ploiesti

Mihai Neicutescu - Romania / 20 ani / medie de 1 gol la 6,75 meciuri / 7 prezente si 1 gol in acest sezon / imprumutat la Chindia Targoviste

Autor: Gabriel Chirea