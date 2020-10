Reactia lui Cosmin Contra dupa UMILINTA in fata Norvegiei! "Am fost depasiti la toate capitolele in seara asta!"

Romania a pierdut cu 0-4 in fata Norvegiei.

Romania nu a avut nicio sansa in fata nordicilor, iar atacantul Borussiei Dortmund, Erling Haaland, a inscris de 3 ori in poarta lui Tatarusanu. Fostul selectioner al Romaniei, Cosmin Contra, a declarat ca echipa nationala a fost depasita la toate capitolele in aceasta seara si ca tricolorii nostri nu au trecut inca peste infrangerea cu Islandei.

"Dupa infrangerea din Islanda a venit si aceasta infrangere din Norvegia. E clar ca este un moment dificil si acum trebuie sa strangem randurile ca vine meciul cu Austria. E o echipa care dupa meciul din tur sunt sigur ca va veni cu dorinta de razbunare. In primul rand eu cred ca Mirel a dorit sa aduca prospetime, pentru ca aveam nevoie de prospetime la nivel fizic si de asta a ales 7 schimbari in formula de start. A inceput cu 4-3-3. Nu stiu daca si-au revenit jucatorii dupa infrangerea cu Islanda.



Pareau ca din punct de vedere mental, jucatorii nu sunt montati la un meci de o asemenea importanta. Norvegia este o echipa mult superioara Romaniei, asta e adevarul si asta e realitate cu jucatori care joaca la echipe de top din Europa si asta face diferenta. Un Haaland care nu stiu daca valoarea 180 de milioane de euro la anii pe care ii are. Un Odegaard care e titular la Real Madrid. King, care e unul dintre jucatorii de top din Anglia, chiar daca au cazut in Liga 2 si e rezerva. Are jucatori cu incredere, jucatori buni, care i-au depasit atat la nivel fizic cat si la nivel tehnic, tactic. Am fost depasiti la toate capitolele in seara asta si probabil nu ne-am revenit dupa infrangerea din meciul cu Islanda", a declarat Contra pentru DigiSport.

