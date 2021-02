Cat ar putea executa Ioan Niculae din pedeapsa de 5 ani de inchisoare. Un fost fotbalist al Astrei atrage atentia: "Oameni care au facut fapte mai grave nu au fost adusi asa! Au vrut sa dea un exemplu!"

Patronul Astrei a fost arestat vineri pe Aeroportul Otopeni la scurt timp dupa ce s-a intors in tara din Italia.

Niculae a primit o pedeapsa de 5 ani de inchisoare cu executare pentru evasiune fiscala, spalare de bani si cumparare de influenta in dosarul 'Interagro'.

Omul de afaceri de 66 ani nu va executa insa intreaga pedeapsa. Potrivit Digi Sport, intrucat are peste 60 de ani, legea ii permite sa ceara eliberarea conditionata dupa ce va executa doua treimi din pedeapsa, adica 3 ani si 4 luni.

De asemenea, din pedeapsa se vor scadea si cele 6 luni petrecute deja in inschisoare de Niculae in 2015, dar va conta si munca pe care o va depune in penitencar, astfel incat patronul Astrei ar putea sa iasa dupa circa doi ani.

Daniel Niculae, fostul atacant al Astrei Giurgiu, trage un semnal de alarma asupra modului in care Niculae a fost asteptat si arestat pe aeroport. El spune ca oameni care au comis fapte mai grave decat finantatorul Astrei au avut parte de un tratament mult mai bland din partea autoritatilor.

"Am vazut fel de fel de oameni care au facut fapte mai grave si nu au fost adusi asa. Probabil au vrut sa dea un exemplu, dar e o mediatizare excesiva", a spus Daniel Niculae conform sursei citate.