Care e starea lui Ioan Niculae dupa condamnarea la inchisoare! "Era ingrijorat! Ii doresc sa fie tare!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA

Fotbalul romanesc a fost din nou zguduit de o veste proasta, dupa ce Ioan Niculae, patronul lui Astra, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare.

Condamnarea lui Ioan Niculae nu are legatura cu fotbalul, ci este din dosarul de coruptie "inter-agro". Averea patronului Astrei este de aproximativ 340 de milioane de euro.

Fostul patron de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a marturisit ca a discutat cu Niculae si ii pare rau de situatia in care s-a ajuns.

"Imi pare rau. Chiar vorbisem cu el in urma cu o saptamana, era ingrijorat. Ii doresc sa fie tare si sa iasa cat mai repede de acolo", a declarat Adrian Porumboiu, pentru ProSport.

Despre condamnarea lui Niculae a vorbit si Dani Coman, presedintele celor de la Astra Giurgiu. "Este o situatie foarte grea. Este o problema personala a domnului Niculae, care nu va afecta foarte mult clubul. Noi suntem alaturi de dumnealui si de familia dumnealui in aceasta perioada, dar nu putem face prea multe.



Astra va merge inainte, asta am decis. In mare avem o strategie, ne-am facut un plan impreuna cu domnul Niculae. Ne-am gandit la toate variantele, nu suntem luati pe nepregatite. Vom merge cu toate greutatile, asa cum am facut-o si pana acum", a declarat Dani Coman, conform aceleiasi surse.