BREAKING NEWS | Revine sau nu Ioan Niculae in Romania dupa condamnare? Dezvaluiri ale apropiatilor de la Astra

Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul 'Interagro'.

Patronul Astrei nu este in tara, Politia dandu-l in urmarire generala dupa ce oamenii legii nu l-au gasit la domiciliu. Niculae se afla in Italia, unde a mers pentru a face un tratament.

Joi seara, omul de afaceri a declarat ca se va intoarce astazi in Romania, externandu-se mai repede de la clinica la care era internat si unde trebuia sa stea pana la finalul acestei saptamani.

Potrivit unor surse neoficiale de la Astra, Niculae nu va reveni astazi in tara. Se pare ca el nu poate fi adus in Romania, urmand a incepe executarea pedepsei in Italia, la fel cum s-a intamplat cu Dragos Savulescu. Fostul actionar de la Dinamo, care are si el de executat o pedeapsa, a fugit in Italia unde s-a predat Politiei.

