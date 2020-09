Portarul de 36 de ani adus din Spania, prezentat oficial la Dinamo! Pe ce perioada a semnat si cand ar putea debuta in Liga 1

Dinamo si-a mai prezentat astazi un jucator adus din Spania.

Este vorba despre portarul Rene Roman Hinojo, care a facut vizita medicala si a intrat in programul de pregatire facut de Cosmin Contra pentru meciul cu Gaz Metan Medias din etapa a 4-a a Ligii 1.

Goalkeeper-ul in varsta de 36 de ani a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane.

"Sub contract cu UD Almeria (Segunda Division), din vara anului 2017 pana la inceputul acestei luni, Rene Roman Hinojo a evoluat in cariera pentru 12 echipe din campionatul spaniol: Arcos, Portuense, Betis B, Estepona, Cacereño, Cartagena, Barakaldo, Real Jaen, Llagostera, Girona, Almeria si Ponferradina.

31 de meciuri a aparat Rene Roman Hinojo in sezonul 2019-2020.

Rene Roman Hinojo a adunat 15 jocuri in Segunda Division si unul in Cupa Spaniei pentru UD Almeria si 15 partide pentru SD Ponferradina, in a doua liga a Spaniei", au scris dinamovistii pe pagina de Facebook.

Tot miercuri, oficialii "cainilor rosii" l-au prezentat oficial pe retelele de socializare si pe Catalin Magureanu.