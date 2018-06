In fata ei va raspunde Petrescu! SuperDan, convins de echipa condusa de singura femeie patron din fotbalul chinez! Fabulos: inainte sa intre in fotbal, a scris fashion

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj si va semna cu Guizhou Hengfeng, din prima liga chineza.

Dan Petrescu a lucrat in fotbalul romanesc cu patroni ca Dumitru Bucsaru si misteriosul Marian Bagacean, de la CFR. In China, el va avea o sefa!

Guizhou Hengfeng, noua echipa a lui Petrescu, este condusa de o femeie, singura conducatoare de club din China.

Wen Xiaoting, in varsta de 28 de ani, este fost editor al unei reviste de fashion din China. Ea a preluat functia de director executiv al lui Guizhou de la tatal sau, Wen Wei.

Cu Wen Xiaoting la conducerea, Guizhou a reusit sa promoveze in prima liga chineza, iar acum tinteste si mai sus.

"Cand am preluat clubul la inceputul lui 2016, obiectivul a fost promovarea in prima liga in maximum 3 ani. Am reusit din primul an. Acum tintim mai sus", a spus ea, citata de China Daily.

In luna mai a lui 2017, Wen Xiaoting l-a demis pe antrenorul Li Bin si l-a angajat pe spaniolul Gregorio Manzano, cel care a rezistat mai putin de un an pe banca echipei, dat fiind ca dupa promovare a inregistrat rezultate foarte slabe.

Noua sefa a lui Petrescu a studiat in Anglia si spune ca acolo s-a indragostit de fotbal.

"Am petrecut cativa ani in UK si am invatat multe despre cultura fotbalului. Multe cluburi din Premier League au o istorie de peste 100 de ani. Acolo exista o fundatie foarte solida, pe care trebuie sa o cimentam si noi", a mai spus ea.

In China, Wen Xiaoting este recunoscuta ca o figura care a revolutionat imaginea clubului. Aceasta are o relatie foarte deschisa cu presa si a organizat un departament eficient de media si marketing.

Ea a organizat si diverse concursuri pentru fani, intre care si unul pentru cel mai frumos cantec despre club, rasplatindu-l pe castigator cu 10.000 de yuani.

"Construind o cultura a fotbalului, ne dorim ca un numar cat mai mare de localnici sa devina interesati de fotbal. Vrem sa atragem oameni la stadion. Si odata cu oamenii, si jucatorii se vor simti incurajati si vor juca la intregul potential", a mai spus sefa lui Guizhou.

Wen Xiaoting a absolvit University for the Creative Arts in Marea Britanie si a fost editor al revistei Harper's Bazaar China.