"Am avut deja o discutie cu el!" Gigi Becali, dispus sa bage mana adanc in buzunar pentru un fotbalist din Liga 1: "Am nevoie de jucator"

Gigi Becali a pus ochii pe fotbalistul unei rivale din playoff, insa pentru a-l aduce la FCSB va trebui sa bage mana adanc in buzunar.

FCSB are probleme in defensiva, iar Gigi Becali incearca sa faca tot posibilul pentru a acoperi golurile in perspectiva sezonului viitor.

Ulrich Mekele este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali incearca sa-i aduca la FCSB. Patronul "ros-albastrilor" a luat deja legatura cu prietenul Iftime, insa a primit o veste nu tocmai incurajatoare. Patronul Botosaniului este dispus sa renunte la jucatorul sau, insa numai in schimbul unei oferte de nerefuzat.

"Am vorbit cu domnul Becali despre Meleke, da, dar nu poate sa-l ia decat in cazul unei oferte de nerefuzat. Am nevoie de jucator, el nu poate sa plece acum, din primul an la noi.

Doar In cazul unei oferte de nerefuzat ar pleca, nu pot sa-l dau, el este capitanul echipei Coastei de Fildes, ar insemna enorm sa joace la Jocurile Olimpice", a declarat Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.

Mekele nu este singurul fotbalist al Botosaniului de care Gigi Becali este interesat. Patronul FCSB si-a manifestat de curand interesul si pentru Eduard Florescu, golgheterul Ligii 1. Mai multe detalii puteti citi AICI.