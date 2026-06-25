Federația de Fotbal a Insulelor Cook a recurs la o măsură fără precedent în fotbalul mare.

Naționala Insulelor Cook își caută selecționer pe internet

Rămasă fără selecționer după plecarea lui Tuka Tisam, Federația de Fotbal a Insulelor Cook caută un nou antrenor pentru a ocupa banca primei reprezentative. Pentru că în țară nu se găsesc foarte mulți doritori, ”federalii” au postat un anunț pe site-ul federației în care au precizat ce așteptări au de la posibilii candidați: responsabilitate pentru planificarea, pregătirea și performanța echipei naționale la competițiile la care ia parte, dar și dezvoltarea continuă a fotbalului din Insulele Cook.

De altfel, au precizat că își doresc un antrenor cu experiență, care deține cel puțin licența FIFA C.

De altfel, oficialii federației din Insulele Cook i-au îndemnat pe doritori să trimită CV-uri și scrisori de intenție.