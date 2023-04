FCSB a obținut în primele cinci meciuri din play-off două rezultate pozitive, două egaluri și o înfrângere: 1-1 vs Universitatea Craiova, 2-1 vs Sepsi OSK, 1-1 vs CFR Cluj, 2-1 vs Farul Constanța și 0-1 vs Rapid București.

Alex Bourceanu a sesizat o mare problemă la un jucător de la FCSB

Alex Bourceanu, fost jucător la FCSB, a vorbit despre Malcom Edjouma, evidențiind faptul că fotbalistul nu se mai află la forma de odinioară. Închizătorul se află la gruparea „roș-albastră” din februarie 2022.

De asemenea, Bourceanu a mai precizat că Edjouma are mari dificultăți în defensivă

„Din moment ce a ieşit de atât de multe ori la pauză l-a făcut să nu mai aibă forma la care era. Este o posibilitate bună. Are probleme foarte mari în ultima perioadă, din punct de vedere defensiv. Incredibile probleme.

Toată echipa trebuie să se apere. Manchester City se apără cu Haaland. El stă la 40 de metri de casă. Când echipa nu are mingea, toată lumea se apără. Ne uităm şi la Arsenal. La fel se întâmplă.

Există o şansă ca schimbările să îi fi afectat modul de joc al lui Malcom Edjouma”, a spus Alex Bourceanu, potrivit Fanatik.

Cum arată play-off-ul Superligii