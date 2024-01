Adrian Mutu a debutat cu o victorie la CFR Cluj și a vorbit despre titlu

După înfrângerea din ultima etapă de pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-0, Andrea Mandorlini a fost demis, iar Neluțu Varga l-a numit de urgență pe Adrian Mutu la echipă.

”Briliantul”, fost antrenor la Rapid în sezonul precedent, a debutat cu o victorie în Gruia și s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi.

Printre altele, Adrian Mutu a fost întrebat și despre lupta la titlu. Antrenorul a dezvăluit că șefii clubului nu i-au impus ca obiectiv câștigarea titlului în acest sezon, având în vedere că FCSB are un avans de 11 puncte în fața clasamentului.

Adrian Mutu, debut cu victorie la CFR Cluj: ”A fost un meci bun”

„Debut cu o victorie, nu pot să spun perfect, dar debut bun, foarte bun. Mă bucură atitudinea băieților, așteptam de la ei o reacție după înfrângerea de la Botoșani. În ultimele minute din prima repriză am trecut prin momente mai dificile, știam că Voluntari e o echipă care se apără bine și pleacă pe contraatac la fel de bine. Trebuia să nu ne grăbim, să avem acea răbdare de care vorbim noi antrenorii. A fost un meci bun.

Știm ce fel de jucător este Ciprian Deac, avem nevoie de un jucător care ține steagul în teren și știe ce înseamnă spiritul acestei echipe. Știam ce fel de jucător este, mă bucur că a jucat pentru echipă, a oferit trei assist-uri, a jucat bine. Avea nevoie de acest lucru, poate o reconfirmare a valorii pe care o are și un plus pentru noi în echipă.

Probabil noi, antrenorii, generația nouă, ne știm, încerc să fiu lângă ei cât mai mult, să le spun ce idei am, să-i conving că sunt cele mai bune și să le și aplice. Mai avem de lucrat, dar după o victorie se lucrează mult mai bine, cu un alt moral. Mă bucur că CFR s-a întors pe acest drum, al victoriilor, și sper să continuăm așa.

Ne gândim, atâta timp cât mai sunt șanse matematice. Chiar dacă FCSB are 11 puncte în fața noastră... nu mi s-a impus ca și obiectiv, dar la CFR este o presiune tacită. Aici se dorește tot timpul performanță, titlul este obiectivul echipei în fiecare an. Trebuie să ne gândim la noi, s-o luăm meci cu meci și după vom vedea unde vom ajunge”, a spus Adrian Mutu, la flash-interviul de după meci.

CFR Cluj se află pe locul secund în clasamentul Superligii, având 39 de puncte, la egalitate cu Rapidul, ardelenii beneficiind de un golaveraj mai bun. Diferența față de FCSB este de 11 puncte după 23 de etape disputate. În următoarea etapă, CFR joacă în deplasare cu Petrolul Ploiești.

FC Voluntari se află pe locul 14 în clasament, având 25 de puncte obținute în 23 de meciuri. Ilfovenii joacă pe teren propriu cu Hermannstadt în următoarea etapă.