CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT de la 20:00. Adrian Mutu debutează în Gruia

CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT de la 20:00

Partida din Gruia va reprezenta debutul lui Adrian Mutu pe banca lui CFR Cluj. Antrenorul a fost instalat imediat după demiterea italianului Andrea Mandorlini.

CFR Cluj a debutat în 2024 cu un eșec surprinzător pe terenul ultimei clasate FC Botoșani, 0-1, rezultat în urma căruia Andrea Mandorlini a fost demis de Nelu Varga.

"Sunt bucuros că sunt aici, e o mare responsabilitate, o mare provocare pentru mine, o echipă importantă, o echipă mare, cea mai titrată din ultimii 15-20 de ani. Pentru asta spun că este o mare responsabilitate pentru că la CFR există decât o șansă, aceea de a câștiga toate meciurile.

Obiectivele personale se leagă oarecum cu obiectivele echipei, acelea de a ne lupta pentru titlu și bineînțeles și Cupa României. Am găsit un lot foarte bun, cu jucători importanți, cu unii am fost colegi la națională, cu alții am jucat ca adversar în alte campionate, cum ar fi contra lui Tachtsidis, în Italia. Bineînțeles, îi știu bine pe băieții din garda veche, care sunt aici și cu care ne-am luptat și înainte în play-off.

Mă aștept din partea echipei să văd o reacție după înfrângerea de la Botoșani, să reînvinem spiritul pe care l-a avut CFR în anii trecuți, acela de învingători. Așa cum spuneam, putem spune încet, încet, dar foarte repede, pentru că suntem la CFR și nimeni nu are răbdare. Avem două obiective: câștigarea campionatului și Cupa României. Trebuie să le îndeplinim pe amândouă, cu toate că ne este foarte greu, avem adversari pe măsură", a spus Adrian Mutu, la prima conferință de presă de la CFR Cluj.

CFR Cluj are nevoie de o victorie pentru a reveni pe locul secund și a o egala pe Rapid, care are 39 de puncte. Lider autoritar rămâne FCSB, cu 50 de puncte.

De partea cealaltă, FC Voluntari a debutat în noul an cu un rezultat de egalitate pe teren propriu, 1-1 contra celor de la Oțelul Galați.

Ilfovenii conduși de Marin Dună și Ilie Poenaru se află pe loc de baraj, 14, cu 25 de puncte.

În partida tur, disputată la Voluntari, CFR Cluj s-a impus clar, 4-1, după golurile marcate de Otele, Muhar (2) și Juricic. Pentru ilfoveni puncta Dumiter.