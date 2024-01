"A fost sclipitor". Jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după CFR Cluj - FC Voluntari 4-1

Omul meciului a fost Ciprian Deac, care, deşi nu a marcat, a oferit trei pase de gol. CFR Cluj a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (36), cu un şut superb din întoarcere.

FC Voluntari a egalat imediat, prin Adam Nemec (43). Clujenii s-au desprins în ultima jumătate de oră, în care au marcat de trei ori. Philip Otele (62) a înscris din pasa lui Bîrligea, Panagiotis Tachtsidis (64) a majorat diferenţa la scurt timp, din pasa lui Deac. Peter Michael, introdus pe teren în minutul 71, a închis tabela (74).

CFR Cluj obţinuse o singură victorie în precedentele şapte meciuri de campionat, trei egaluri, trei eşecuri. FC Voluntari a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după CFR Cluj - FC Voluntari 4-1

Fostul internațional român a făcut o scurtă analiză a jocului practicat de ardeleni, evidențiind evoluția foarte bună a lui Ciprian Deac.

"Și-a pus amprenta asupra jocului, mai ales că a schimbat sistemul. Deac a fost sclipitor, chiar dacă nu are viteză sau un ritm de joc extraordinar. Are acea calitate, ultima pasă, are clarviziune, vede jocul foarte bine. I-a pus în valoare pe ceilalți jucător.

Otele, viteză foarte bună. Bîrligea a fost insistent, a făcut un pressing foarte bun. Deac a intrat și a jucat foarte bine între linii. E o echipă care atacă bine pozițional", a spus Ilie Dumitrescu.