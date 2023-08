Adrian Mititelu, taxat dur de „Procuror”! Motivul pentru care patronul lui FCU „nu va avea niciodată rezultate”

După înfrângerea usturătoare în fața Rapidului, scor 3-5, acționarul majoritar al FCU a anunțat că va face un pas în spate și că îl va lăsa pe fiul său că controleze echipa, alături de mai mulți experți, care se vor alătura grupării din Bănie în perioada următoare.

Cornel Dinu nu crede în vorbele lui Mititelu și suține că acesta e condamnat să nu facă performanță, deoarece este foarte coleric.

„Nu cunosc despre ce este vorba. Eu îl apreciez pe domnul Mititelu pentru atașamentul lui față de Craiova și pentru ce a făcut în timp acolo. Îl apreciez pentru că este un om care a plecat de jos și că s-a ‘descurcat’, așa cum a putut el. Dar în privința fotbalului, aici lucrurile sunt clare.

Un președinte de club nu este cel care decide schimbarea antrenorului, decât prin experții pe care îi are la dispoziție. Nu știu pe cine are acolo ca expert, dar am văzut că are acolo o echipă de antrenori preferați, pe care îi păstrează indiferent de ce antrenor ajunge acolo.

Deci el nu intră într-o categorie a normalității, pentru că schimbând 3-4 antrenori nu ai niciun fel de continuitate. Astfel că nu ai pe cineva care să îți ducă tactica, echipa și atmosfera mai departe.

Dinu: „Competența a dispărut de mult și în fotbal”

El este un pătimaș, un coleric, un om atașat de fotbal și care a cheltuit bani pentru fotbal. Luați-l așa cum e el. În niciun caz, lucrând în maniera asta, să nu vă așteptați la mari rezultate. Pentru că acest lucru presupune continuitate.

Iar atunci când alegi un antrenor, trebuie să alegi unul care este pregătit foarte bine din toate punctele de vedere. În ultimii 15-20 de ani, antrenorii mari cum sunt Klopp sau Guardiola au un staff cu 20 de specialiști. Fiecare, specializați pe mai multe aspecte ce țin de evoluția bună a echipei. La noi s-a pierdut acest lucru.

În tinerețea mea, am fost aproape de fotbalul mare. Erau antrenori școliți, majoritatea secunzi, care erau tobă de carte. Acum nu mai sunt pregătiți și sunt luați în derâdere. Competența a dispărut de mult și în fotbal”, a spus Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

După o nouă înfrângere în Superliga, FCU Craiova a ajuns pe locul 13 în clasamentul Superligii, cu șase puncte (după șapte meciuri disputate).