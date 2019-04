Adrian Cristea, dezvaluiri despre perioada petrecuta la FCSB! "Va dati seama ce-i bagau in cap lui Gigi" Ce a spus despre Mihai Stoica!

Cristea a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB.

Adrian Cristea a ajuns la FCSB in 2013, insa a rezistat un singur sezon la formatia patronata de Gigi Becali, cel care se afla in acea perioada in inchisoare. Fostul mijlocas a dezvaluit ce s-a intamplat atunci cu oamenii apropiati de patron.

"Gigi e influentat foarte mult de cei de pe langa el. Nu sunt multi. Un club ca Steaua are prea putini oameni care sa conduca. Nu eram dorit de cei de pe langa Gigi. De Mihai Stoica, de toti cei de pe acolo. Mie personal nu mi se spunea nimic, dar va dati seama ce-i bagau in cap lui Gigi Becali"

Fata-n fata nu mi-a reprosat nimeni nimic. Eu m-am inteles foarte bine cu Reghecampf atunci. Dupa 6 luni in care i s-au bagat tot felul de chestii in cap, Gigi a spus gata! Reghe nu putea sa-si sacrifice relatia cu Gigi pentru un jucator. Mi-a placut cum antrena Reghecampf", a dezvaluit Adrian Cristea pentru Gazeta Sporturilor.

Adrian Cristea a jucat 6 ani la Dinamo, insa a acceptat fara sa stea pe ganduri oferta venita din partea lui Gigi Becali.

"Am vorbit o data sau de doua ori cu domnul Becali la telefon. Mi-a spus la momentul respectiv ca ma vrea la Steaua, ca-i place de mine si ca m-a vrut de mult timp. A fost o experienta buna la Steaua. Cred ca orice jucator e tentat sa mearga la Steaua", a concluzionat fostul mijlocas.