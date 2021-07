Adam Nemec, dorit cu insistență la FC Voluntari! Ce a declarat Liviu Ciobotariu după înfrângerea cu Botoșani

Adam Nemec negociază cu FC Voluntari.

În primele două meciuri, FC Voluntari a înregistrat două eșecuri în Liga 1. Echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a pierdut cu Dinamo, 2-3, si FC Botoșani, 0-1. La meciul cu moldovenii, Adam Nemec a fost zărit în tribune de către camerele de luat vederi. La finalul partidei, antrenorul ilfovenilor a precizat că îl dorește neapărat pe atacantul slovac la echipă și speră ca transferul acestuia să se oficializeze cât mai curând.

"Pe noi ne-ar ajuta foarte mult dacă am reuși să îl legitimăm pe Nemec. Este un jucător cu mare experiență, are calitate, avem nevoie de el. Încă nu știu exact situația lui. Sperăm să avem un răspuns cât mai curând pentru că avem nevoie de el.

În momentul de față încă mai avem nevoie de jucători. Avem nevoie de concurență de posturi, mai ales pe părțile laterale de atac. Dar, ușor-ușor, o să ne punem pe picioare. Știm că sunt supărați toți: suporterii, conducerea, staff-ul. Eu le cer răbdare pentru că sunt primele două jocuri.

Eu spun că vom arată mult mai bine cu venirea lui Nemec, dacă vor reuși să îl legitimeze plus că va veni și Ion Gheorghe de la echipa națională, care este un jucător foarte important pentru noi, iar cei noi trebuie să se acomodeze la stilul nostru de joc", a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.

În sezonul trecut, Nemec a marcat 5 goluri pentru Dinamo în 34 de meciuri disputate în toate competițiile. De asemenea, a oferit și două pase decisive.