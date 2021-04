Stie cineva unde e Nemec? Slovacul e dat disparut dupa ce a plecat din cantonament. Totul s-a intamplat inaintea meicului cu Clinceni

Adam Nemec (35 de ani) n-a fost folosit niciun minut cu Academica Clinceni. Slovacul n-a stat nici pe banca, desi s-a antrenat in aceasta saptamana.

Multescu ar fi vrut sa conteze pe el, doar ca Nemec a plecat din cantonament inaintea jocului. Fotbalistul a invocat probleme personale pentru decizia sa, scrie PRO Sport.

"Am inteles ca ar fi avut o problema, ceva legat de sotie, dar ca totul e OK in acest moment", a spus o sursa din club pentru gsp.ro.

In lipsa optiunilor pentru atac, Multescu i-a oferit debutul nigerianului Akpala, care a intrat in repriza a doua desi e total nepregatit fizic si n-a mai jucat de aproape un an.