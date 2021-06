Mai rau de atat nu se putea! Contractul lui Nemec cu Dinamo s-a prelungit automat! Clauza secreta care ii asigura 15.000 de euro lunar

Nemec va incasa si in sezonul viitor un salariu urias.

Situatia de la Dinamo devine din ce in ce mai cenusie. Actionarii DDB sunt nevoiti in permanenta sa faca rost de bani pentru a mentine clubul in viata. Acum, in goana de a achita datoriile, de a plati licenta si cantonamentul, suporterii vor trebui sa ii ofere lui Nemec un salariu lunar de 15 000 de euro. Atacantul si-a negociat venitul in 2020, cand a fost adus liber de contract, la insistentele lui Cosmin Contra. Potrivit playsport, Nemec are o clauza in contract in care i se prelungeste automat sederea in Stefan cel Mare daca bifeaza 22 de meciuri in toate competiile.

Atacantul slovac a adunat 34 de aparitii pentru Dinamo in sezonul recent incheiat, in care a marcat si 5 goluri, ceea ce inseamna ca se va activa automat clauza de prelungire.

Nemec s-a prezentat deja la reunirea lotului, iar antrenorul Dusan Uhrin si-l doreste in continuare la echipa. De altfel, varful de atac a instiintat deja conducerea clubului ca doreste sa primeasca salariile restante, urmand sa se adreseze comisiilor din cadrul Federatiei Romane de Fotbal daca nu primeste banii promisi.