Sepsi e noul lider din Liga I, dupa 3-0 cu Poli Iasi! Moldovenii raman fara victorie in acest sezon

Astazi s-a mai jucat Chiajna - Hermannstadt, scor 2-0

Sepsi este noul lider din Liga I, dupa victoria spectaculoasa, 3-0 cu Poli Iasi.

Moldovenii isi continua parcursul de cosmar din acest inceput de sezon. Echipa lui Flavius Stoican nu are nicio victorie si este echipa care a incasat cele mai multe goluri (8).

Etapa viitoare, Poli Iasi va juca in deplasare cu Dunarea Calarasi, iar Sepsi merge la Bucuresti pentru meciul cu FCSB.





Golurile:



Min 78: Yasin Hamed face 3-0 cu un sut din marginea careului.

Min 55: Velev primeste o pasa pe culoar, la limita ofsaidului, si il invinge pe Cobrea. Sepsi conduce cu 2-0.

Min 29: GOL Sepsi! Sutul lui Viera este deviat de un adversar, apoi portarul Cobrea gafeaza in tentativa de a respinge, mingea se duce in bara si intra in poarta.

Sepsi si Poli Iasi se intalnesc in aceasta seara, incepand cu ora 21:00, in etapa a 4-a din Liga I.

Echipa lui Flavius Stoican nu a reusit nicio victorie pana acum, in timp ce Sepsi vine dupa doua meciuri bune, victorie cu Craiova si egal etapa trecuta cu Astra.

Echipele de start:



SEPSI: Niczuly - Moura, Viera, Jovanovic, Sato - Velev, Vasvari - Mensah, Fulop, Draghici - Tandia

POLI IASI: Cobrea - Gallego, Frasinescu, Cioinac, Pantaru - Mihaescu - Kizito, Flores, Mimoun, Sin - Cristea

Clasament:



PROGRAMUL ETAPEI



Vineri:

Botosani 1-1 Astra

Sambata:

Chiajna 2-0 Hermannstadt

21:00 Sepsi - Poli Iasi

Duminica:

15:30 Dunarea Calarasi - Craiova

18:00 Voluntari - CFR Cluj

21:00 Gaz Metan - FCSB

Luni:

21:00 Dinamo - Viitorul