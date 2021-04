Petrea, anuntul momentului despre accidentarile din lot! Ce a spus antrenorul FCSB inainte de meciul cu Clinceni: "Inca avem probleme!"

Academica Clinceni si FCSB se intalnesc in a doua etapa din playoff!

Ros-albastrii sunt lideri in Liga 1 dupa victoria cu Botosani, iar acum se deplaseaza la Clinceni, echipa care a pierdut categoric cu CFR Cluj in prima etapa, 0-3.

Toni Petrea a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu echipa lui Ilie Poenaru si a dezvaluit care ar fi avantajele ilfovenilor. Totodata, antrenorul FCSB a vorbit si despre problemele din lot legate de accidentarile jucatorilor.

"Am inceput bine playoff-ul, cu o victorie muncita, un adversar bun, nu am apucat foarte mult sa ne bucuram. Urmeaza un alt joc, un joc cu o echipa agresiva, experimentata, care vine dupa un rezultat nefavorabil. Cu siguranta vor veni motivati, sa arate ca nu meciul trecut e adevarata fata a lor.

Am incercat sa ne refacem cat mai repede si sa fim apti de joc. Cu calificarea in playoff si-au atins un obiectiv, presiunea nu mai e la fel de mare. Cred ca exprimarea poate fi alta, sper sa gasim solutii prin care sa putem sa ii desfacem si sa castigam.

Cred eu ca forta grupului celor de la Clinceni e punctul forte, au jucatori experimentati, cu multe minute in Liga 1 si strainatate, dar forta grupului e predominanta la ei.

Am avut probleme si mai avem cu jucatorii accdentati, chiar daca am reusit oarecum recuperarea unora dintre ei, nu cred ca ne putem baza pe serviciile lor de la inceput, ma refer la Miron, Buziuc. Vedem pana la ora meciului pe cine ma pot baza, nu am inca situatia clara", a spus Petrea la finalul meciului.