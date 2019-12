"Bizo, 3 sau cate?" :)) IMAGINI IN PREMIERA ABSOLUTA de la FCSB! Cat mananca Gnohere si de ce nu bea Pantiru cafea dimineata: "Habar n-are s-o faca!"

Stelistii au tot ce le trebuie la baza din Berceni.

Sponsorul echipei a facut un reportaj in care arata cum decurge o zi din viata ros-albastrilor in cantonament. 'Bizonul' Gnohere are voie sa manance mai mult decat colegii lui: primeste omleta din 3 oua! :) Oaida e intelectualul grupului: se uita pe telefon la documentare si isi comanda carti de pe net. :) Lotul Viitorul, format din Vina, Nedelcu, Tanase, Coman si Manea e mereu impreuna, in timp ce Popa e cu glumele. Mijlocasul s-a luat de favoritul lui Becali, Ionut Pantiru: "El nu bea cafea, cred ca e singurul. Nu bea ca nu stie sa-si faca la aparatul asta!" :)