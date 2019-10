3 jucatori l-au INCANTAT pe Becali si primesc mariri MAJORE de salariu! BREAKING NEWS: cat vor castiga pe luna Morutan, Pantiru si Soiledis

Becali umbla la salarii dupa rezultatele din ultima luna si jumatate: le mareste!

Multumit de modul cum s-au pregatit si au jucat, Becali le va suplimenta contractele lui Pantiru, Morutan si Soiledis! Conform Fanatik, Pantiru va ajunge la un salariu de 10 000 de euro pe luna, cu 4 000 peste ce avea in prezent. Soiledis va ajunge la 12 000 de la 9 000, cat ia acum, in timp ce Morutan va avea cea mai importanta crestere: va ajunge la 14 000 pe luna, cu 4 500 in plus fata de cat are acum.



Becali ia in calcul sa-i prelungeasca acordul si lui Marko Momcilovic, fotbalist indisponibil in ultimul an, dar si sa negocieze cu Planic pentru un nou contract.