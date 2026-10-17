Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani pe teren propriu, într-un meci din runda a 12-a din Superliga.

„Câinii” au înscris ambele goluri din penalty, primul a fost marcat de Danny Armstrong (81'), iar al doilea de Cătălin Cîrjan (90+2').

Jucătorul care s-a transformat la Dinamo: „Nu marca nici la antrenamente”

Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații redactorului șef Sport.ro Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță a scos în evidență „piesele” de bază de la Dinamo, iar din această enumerare nu avea cum să lipsească Martin Pascual.

Fundașul spaniol adus în această vară de la CD Mirandes a marcat cinci goluri în 12 meciuri jucate pentru „câini”, iar Robert Niță a scos în evidență faptul că a înflorit la Dinamo, jucătorul de 27 de ani neavând niciun gol marcat în cariera profesionistă până la transferul în Superliga.