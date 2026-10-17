EXCLUSIV A prins aripi la Dinamo! Marea surpriză din Superliga: „Nu marca nici la antrenamente”

A prins aripi la Dinamo! Marea surpriză din Superliga: „Nu marca nici la antrenamente” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo este într-o formă excelentă în acest start de sezon.

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Din articol

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani pe teren propriu, într-un meci din runda a 12-a din Superliga.

„Câinii” au înscris ambele goluri din penalty, primul a fost marcat de Danny Armstrong (81'), iar al doilea de Cătălin Cîrjan (90+2').

Jucătorul care s-a transformat la Dinamo: „Nu marca nici la antrenamente” 

Robert Niță și Mihai Mironică sunt invitații redactorului șef Sport.ro Andru Nenciu la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță a scos în evidență „piesele” de bază de la Dinamo, iar din această enumerare nu avea cum să lipsească Martin Pascual.

Fundașul spaniol adus în această vară de la CD Mirandes a marcat cinci goluri în 12 meciuri jucate pentru „câini”, iar Robert Niță a scos în evidență faptul că a înflorit la Dinamo, jucătorul de 27 de ani neavând niciun gol marcat în cariera profesionistă până la transferul în Superliga.

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„Pascual până să ajungă la Dinamo nu marca nici la antrenamente, acum marchează vreo cinci goluri pentru Dinamo în meciurile oficiale, mai este mult prea lăudatul portar Bellaarouch, băiții de la națională care au revenit fără să joace.

Șutul lui Cătălin Cîrjan se ducea la fanion, norocul lui a fost că sărit fundașul și l-a lovit în mână

Dinamo este un grup bun, spune și antrenorul lor că deja a creat o identitate acolo, cred că e cam devreme, dar e normal să se bucure pentru că rămân liderii campionatului”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

Dinamo va fi în continuare lider în Superliga indiferent de rezultatele din această etapă. „Câinii” au 29 de puncte în 12 meciuri.

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