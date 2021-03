Gica Hagi, in centrul unui sondaj realizat de FIFA! Fanii sunt invitati sa aleaga intre 'rege' si un fotbalist de legenda al lui Fenerbahce

Gheorghe Hagi este fara discutie unul dintre cei mai buni fotbalisti care au jucat vreodata in campionatul Turciei.

Evolutiile absolut senzationale ale romanului in tricoul lui Galatasaray au facut multi fani ai fotbalului din Turcia sa spuna chiar ca este cel mai bun fotbalist strain care a jucat vreodata in Superlig.

Insa la acest capitol Hagi are un rival pe masura. Brazilianul Alexandro de Souza, cunoscut publicului larg doar ca Alex, a impresionat de asemenea in Turcia, dar in tricoul rivalilor de la Fenerbahce.

De mai multi ani exista o polemica intre fanii celor doua echipe legata de care dintre cei doi a fost mai bun. FIFA a decis sa 'intervina' in aceasta disputa si sa lanseze un sondaj pe Twitter in care fanii sunt invitati sa isi voteze favoritul.

Dupa putin peste 390.000 de voturi fostul mijlocas al lui Fenerbahce are un usor avans fata de Hagi.

Gica Hagi a marcat 73 de goluri in 192 de meciuri pentru Galatasaray in perioada 1996-2001 si a cucerit nu mai putin de 10 trofee: 4 titluri in Turcia, doua Cupe si doua Supercupe, Cupa UEFA si Supercupa Europei.

Alex nu a castigat la fel de multe trofee cu Fenerbahce, insa a inscris mai multe goluri decat Hagi in Turcia, jucand si mai multe sezoane. Intre 2004 si 2012 Alex a marcat 172 de goluri in 344 de meciuri si a castigat 5 trofee: 3 titluri, o Cupa si o Supercupa.