”Fratele” lui Cristiano Ronaldo a revenit în fotbalul european și a semnat cu o echipă din Serie A!

Nani (35 de ani), pe numele său adevărat Luís Carlos Almeida da Cunha, s-a transferat ieri în Serie A, la Venezia, fiind vorba despre o revenire a portughezului în fotbalul european după o perioadă de doi ani, în care a activat la Orlando City, în MLS-ul nord-american.

Prieten foarte bun cu Cristiano Ronaldo, Nani i-a fost acestuia coechipier la Manchester United și la naționala Portugaliei.

În Anglia, cei doi au și locuit împreună pentru o perioadă de timp, iar cu ”Selecao” au câștigat titlul european în 2016.

În finala de pe ”Stade de France”, 1-0 cu Franța, Nani a preluat banderola de căpitan al naționalei de la Cristiano Ronaldo, schimbat în prima repriză din cauza unei accidentări.

Nani, care a evoluat de-a lungul carierei la Sporting Lisabona, Manchester United, Fenerbahce Istanbul, Valencia, Lazio Roma și Orlando City, a semnat cu Venezia un contract pe un sezon și jumătate.

Cea mai bună perioadă a avut-o cu Sir Alex Ferguson la Manchester United, unde a câștigat Liga Campionilor (2008) și patru titluri în Premier League (2008, 2009, 2011 și 2013), printre altele.

Nani joins Venezia FC.

One of the most talented wingers of his generation, with honors including a European Championship, a Champions League, four Premier League titles, and three Portuguese Cups, Nani signs through 2022/23.https://t.co/7Qb54EVmWP#ArancioNeroVerde ????⚫️???? pic.twitter.com/wsNm23OVH9