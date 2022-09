"A fost ca la rațele și vânătorii". Basarab Panduru a dezvăluit numele jucătorului aflat în aceeași situație ca Vadim Rață

După înfrângerea din Bănie, Basarab Panduru este de părere că Denis Haruț are șanse mari să aibă soarta lui Vadim Rață, cel care s-a întors la FC Voluntari după doar trei săptămâni petrecute la FCSB.

"Aşa cum am spus de Raţă, că a fost ca la raţele şi vânătorii până i-a dat Gigi o minge în cap, cred că şi Haruţ a primit o minge în cap aseară, pentru că după declaraţiile lui Gigi Becali nu-l văd bine", a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

Ce a declarat Gigi Becali despre Denis Haruț după meciul Universitate Craiova - FCSB

Fotbalistul de 23 de ani a fost folosit de Nicolae Dică pe postul de mijlocaș la închidere, chiar dacă poziția sa este de fundaș dreapta.

Patronul de la FCSB nu a fost mulțumit de evoluția lui Denis Haruț, lucru explicat în cadrul unei intervenții telefonice la PRO ARENA.

"Dică a scos un jucător care era zero! El nu era pe nicăieri, era zero! Am fost mai bine după ce a ieşit Haruţ. (...) Haruţ e un jucător valoros, foarte valoros, doar că nu e un bărbat curajos. Eu am nevoie de bărbaţi", a spus patronul de la FCSB.

VIDEO | Intervenția lui Gigi Becali la "Ora Exactă în Sport"



Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport (19.09.2022) pe www.sport.ro