A fost amenintat cu MOARTEA dupa meci! Dezvaluiri CUTREMURATOARE: ce a patit Qaka la Iasi

Kamer Qaka a fost in centrul unei povesti incredibile la Iasi!

Revenit dupa doar doua luni la FCSB, Qaka a facut un meci foarte bun contra Chiajnei. Stoican s-a declarat incantat de transfer si a anuntat ca albanezul va fi om de baza pentru el de acum inainte.

Daca pe tere i-a mers perfect, nu acelasi lucru s-a intamplat si in afara lui. Qaka a fost amenintat cu moartea de trei indivizi, care i-au spus cerut o mie de euro pentru a-l lasa in pace, anunta Fanatik. Incidentul e confirmat si de presedintele de la Poli Iasi, Adrian Ambrosie.

"Qaka e un baiat venit dintr-o alta lume, nu e ca noi, romanii. Un individ fost junior la Poli Iasi i-a cerut niste bani. E un baiat mai sarac, sa zicem, incearca sa faca rost de bani de pe la fotbalisti. Am incepes ca i-a dat un tricoul lui Qaka, de la nu stiu ce echipa, si i-a cerut o suma de bani pe el. Nu stiu daca o mie de euro, nu stiu exact suma. Ideea e ca Qaka s-a speriat, mai ales ca are sotia insarcinata. S-au dus aia dupa el si pe la hotelul unde sta. Qaka a venit la noi si am chemat Politia. Din ce am inteles, persoanele respective au fost identificate, li s-a transmis sa nu se mai apropie de el. Se mai intampla sa fie persoane care sa ceara bani jucatorilor si conducatorilor, daca nu esti obisnuit cu asa ceva te sperii", a spus Ambrosie pentru Fanatik.