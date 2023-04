Anunțul lui Becali a fost privit cu neîncredere de mai mulți oameni din fotbal, mai ales că omul de afaceri a spus același lucru și în alte ocazii, însă nu s-a ținut de cuvânt.

Dani Coman: "Mi-e greu să cred că se va retrage Gigi Becali"

Dani Coman, actualul președinte de la FC Hermannstadt, crede că Gigi Becali va reveni asupra deciziei. Fostul portar a vândut mai mulți jucători către FCSB în perioada în care era conducătorul Astrei, precum Denis Alibec, Constantin Budescu, Fernando Boldrin, Risto Radunovic, William Amorim sau Gabriel Enache.

"Nu mă surprinde decizia domnului Becali de a se retrage din fotbal. Trebuie să recunoaștem că are meritele dumnealui. În ultimii ani, a ținut fotbalul românesc în viață. Știu de când eram conducătorul clubului Astra, prin transferurile făcute la clubul FCSB, că multă vreme am trăit din transferurile făcute cu FCSB.



La cum îl cunosc eu pe domnul Becali, orice se poate întâmpla. Dacă vreodată se va trezi dimineața și va spune stop, atunci cu siguranță va spune stop, dar în momentul de față mi-e greu să cred că se va retrage", a spus Dani Coman.

În ceea ce privește numeroasele nemulțumiri ale cluburilor referitoare la deciziile de arbitraj, Dani Coman are o părere diferită.

"Cel mai mult mă tem de noi, de jucătorii noștri, nu de adversar, nu de VAR, nu de nimic altceva. Dacă noi suntem bine, dacă jucătorii dau tot ce au mai bun la fiecare meci, atunci eu nu mă tem de adversar sau VAR, chiar dacă sunt situații care nu ne convin după greșelile făcute la fiecare etapă. Consider că și arbitrii au părțile lor de vină, dar sunt și ei oameni și pot greși, la fel ca noi.

Eu nu consider că e vorba de lisă de valoare. Eu consider că avem arbitri foarte buni, arbitri pregătiți. Sunt mulți tineri care vin din spate. Dacă avem arbitri care arbitrează pe la Campionate Europene, Mondiale sau chemați să arbitreze echipele de top din Arabia Saudită, înseamnă că avem arbitri capabili să arbitreze foarte bine. Greșeala e în altă parte, nu la arbitraj. Noi ar trebui să ne uităm mai mult la ce facem noi pe teren, nu să găsim alibiuri", a mai spus Coman.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal: „Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic!”

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat.

Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali, la o zi după Rapid - FCSB 1-0.