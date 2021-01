"A facut ca un posedat!" Critici DURE la adresa lui Fofana din partea antrenorului! Grozavu anunta sanctiuni pentru fotbalist

Universitatea Craiova si Sepsi au remizat in al doilea meci al etapei cu numarul 16 din Liga 1, 0-0.

Desi nu s-a marcat, meciul nu a fost unul lipsit de intensitate, iar pana la finalul partidei, ambele echipe au avut cate un jucator eliminat. Craiova a ramas prima in 10 oameni, dupa ce Screciu a vazut al doilea galben in minutul 81.

De cealalta parte, Fofana a vazut si el cartonasul rosu, dupa o iesire nervoasa la adresa lui Istvan Kovacs. Mijlocasul si-a iesit din minti cand a vazut ca centralul ii acorda cartonasul galben dupa o intrare la mijlocul terenului si s-a dus amenintator spre Kovacs, care nu a ezitat si l-a eliminat.

Fofana s-a enervat si mai tare si a fost aproape sa recurga la un gest extrem, insa colegii sai au intervenit pentru a calma situatia.

Antrenorul lui Sepsi, Leo Grozavu, nu si-a putut sustine echipa de pe banca tehnica dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19, insa a vorbit la finalul partidei despre intamplarile nefericite din meci, acuzandu-si jucatorul.

"M-a deranjat rau de tot. Daca eram acolo, eram primul care il scoteam afara. Imi pare rau ca nu am fost. Era suspendat oricum, acum va fi suspendat mai mult. Va primi o amenda, sa isi dea seama ca nu are voie sa faca asa, ca un posedat. E un atac acolo, aluneca mai mult, nu se duce agresiv. Eu sunt suparat pentru gest, nu pentru atac. Antrenorul vorbeste cu arbitrii, nu jucatorii", a declarat Grozavu pentru Look Sport.