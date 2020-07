Udinese - Juventus, LIVE TEXT, de la 20:30 | Cristiano Ronaldo poate deveni iar campion! | Sarri cauta primul trofeu in Serie A! 

11:07

Dupa remiza lui Inter Milano pe terenul celor de la Fiorentina, Juventus poate deveni campioana din punct de vedere matematic daca reuseste sa castige partida de la Udinese. Ar fi primul titlu din cariera lui Maurizio Sarri, care a castigat doar un trofeu Europa League pana acum, cu Chelsea, si al noualea campionat consecutiv castigat de Juventus in Serie A!







Si Cristiano Ronaldo asteapta cu nerabdare o victorie, pentru a putea celebra cel de-al doilea sau titlu castigat cu Juventus. Ronaldo cauta sa se impuna si in lupta pentru trofeul de golgheter al campionatului, fiind in acest moment la egalitate cu Ciro Immobile. Atat superstarul portughez cat si italianul lui Lazio au cate 30 de goluri inscrise.



Chiar daca diferenta de puncte intre Juve si Atalanta ar putea fi anulata in cele trei meciuri ramase, bianconerri tot ar deveni campioni gratie rezultatelor directe. Juve a castigat cu 3-1 la Bergamo, in timp ce la Torino scorul a fost egal, 2-2.