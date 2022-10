Xian Emmers (23 de ani), mijlocașul ofensiv al Rapidului, este fiul lui Marc Emmers (56 de ani), un mare fotbalist belgian, care a evoluat la Mechelen, Anderlecht, Perugia și Lugano, dar și pentru naționala Belgiei la CM 1990 și CM 1994. Crescut la academiile lui Genk și Inter Milano, el a mai evoluat la Cremonese (Serie B), Waasland-Beveren (Jupiler Pro League), Almere City (Eerste Divisie) și Roda Kerkrade (Eerste Divisie), semnând în această vară cu Rapid.

În acest început de sezon, a evoluat în 7 meciuri și a înscris 3 goluri, inclusiv o superbă reușită în partida cu Hermanstadt, care a adus toatele cele trei puncte. Xian este un fotbalist atipic, care nu bea alcool, studiază pentru a obține o diplomă în psihologie și are un nume cu rezonanță asiatică, deloc comun în Belgia.

Ce impresie ți-a făcut România, până în acest moment?

Este o țară frumoasă, oamenii sunt de treabă, mâncarea este gustoasă. Vremea este încă foarte bună, deși am înțeles că trebuia să fie foarte frig, în această perioadă. Îmi place foarte mult aici.

Nu avem un renume prea plăcut în Europa de Vest...

Înainte să vin în România, nu știam prea multe despre țară. Trebuie să fiu cinstit. Nu am venit cu păreri preconcepute. Am venit să văd cum este și îmi place. Știu că există o opinie diferită de a mea, dar trebuie să vezi adevărul înainte să judeci. Am venit fără nicio așteptare sau fără frică și nu sunt de acord cu ce se spune despre România în străinătate. Eu sunt fericit aici.

Ce e diferit față de acasă?

Cred că doar traficul este un pic nebun, dar îmi place, mă obișnuiesc ușor-ușor. Nu sunt obișnuit cu un asemenea trafic aglomerat. În Belgia este foarte liniște.

Cât de greu a fost să te acomodezi?

Primele săptămâni au fost nebune, pentru că am căutat un apartament, am umblat mult. După ce am găsit apartamentul, am mers la Ikea. A fost o nebunie, dar am apartamentul meu, într-o zonă bună, în Băneasa.

Ești îndemânatic, aranjezi singur casa, repari lucruri?

Da, pot sa repar lucruri în casă, nu e o problema, mă pricep. Dar acum a fost nevoie doar să iau cearșafuri și alte lucruri mărunte, nu am făcut mari schimbări în casă.

Cum te descurci cu limba română?

Româna e o limbă destul de grea, mai ales că eu vin din zona belgiană unde nu se vorbește franceza. Este mai dificil de învățat pentru mine decât a fost italiana. Dar este o limbă latină. Nu este ușoară, dar încerc să învăț. În câteva luni voi înțelege mai mult, voi vorbi mai bine.

Ca de obicei, colegii te-au învățat mai întâi cuvintele mai deocheate?

(râde) Da, băieții m-au învățat mai întâi cuvintele urâte, nu le pot spune în fața camerei. Dar tot ei mă ajută și mă învață și lucrurile normale, foarte utile. Înțeleg deja câteva cuvinte sau propoziții. Câteodată Mister (n.r.- Adrian Mutu) mă întreabă 'Ai înțeles ce am vorbit?' și trebuie să repet ce a zis, indicațiile pe care le dă. De cele mai multe ori le nimeresc. De asemenea, e mai ușor pentru că antrenorul vorbește și limba italiană. Preparatorul fizic și tot staff-ul vorbesc italiana. Îmi e mult mai ușor așa.

Ce părere ai despre nivelul din SuperLiga?

Este un nivel bun, există o intensitate bună. Sunt jucători de calitate. Este un campionat bun pentru ca jucătorii tineri să se formeze. Campionatul e urmărit, multe cluburi străine au în vedere Rapidul și alte cluburi românești. De asemenea, cred că mentalitatea româneasca este diferită față de cea a echipelor belgiene. E ceva de genul 'doar peste cadavrul meu'. Cred că acesta e un punct forte. Îmi place acest tip de mentalitate. Trebuie să depui efort, altfel nu poți realiza nimic, ca individ sau ca echipă.

Se joaca mai fizic in Belgia, Olanda sau Italia?

Nu, cred că se joacă mai fizic în România. Poate că fotbalul e mai tehnic în alte țări, dar cred că e un fotbal fizic și dificil în România.

Ce părerea ți-au făcut Rapidului, noul stadion, fanii?

Îmi place totul la Rapid. Stadionul, echipa, oamenii din club, noua baza sportiva, galeria... Rapidul se ridică din nou. Fanii sunt incredibili, ați văzut atmosfera de pe stadion. Este fantastic să-i urmărești și ne ajută foarte mult pe teren.

Cu ce echipă din Belgia ai asocia Rapidul?

În Belgia, Rapid ar putea fi Anderlecht sau Brugge, pentru că e un club important și iubit. Sau poate Standard Liege, pentru că ei au cei mai pasionali fani din Belgia. Și ei sunt un pic nebuni, dar despre asta este fotbalul. Despre dragoste și atașament.

La ultimul titlu de campioană, pentru Rapid au jucat trei belgieni. Ai auzit despre ei?

Nu îi știu pe cei trei belgieni de la ultimul titlu al Rapidului, dar fanii amintesc des despre ei, pentru că știu că sunt belgian. Sper să fiu cu noroc pentru un nou titlu. Vom vedea, trebuie să fim uniți, cu fanii în spatele nostru. Puteam realiza lucruri mari, dacă vom juca la fel ca până acum.

Cum a fost perioada petrecută la Inter Milano?

A fost o perioadă bună, am ajuns acolo la 16 ani. Am jucat la echipa Primavera și m-am antrenat cu prima echipa. A fost o experiență foarte bună. De acolo îl știu pe Ionuț Radu, portarul român. E un tip de treabă. Foarte glumeț, face mereu glume.

Ca și tine, Adrian Mutu a fost considerat și el un mare talent transferat de Inter Milano...

Da, a fost un jucător mare. Aduce această experiență acumulată pe teren către noi, în interesul echipei. E un lucru important, un atu.

La primul interviu în tricoul Rapidului ai spus că postul tău de bază este mijlocaș central box-to-box. Cum te simți pe alte posturi?

La ultimul meci, contra Farului, am jucat la mijloc. În jocul dinainte, am fost folosit în extrema stângă. Încerc să-mi fac treaba oriunde mă pune antrenorul. Încerc să dau 100%, indiferent dacă sunt folosit mijlocaș central sau extremă stânga. Am jucat pe toate pozițiile din față, să fiu cinstit. Chiar și în apărare, dar nu cred că mai e o opțiune acum.

Daca Rapidului îi trebuie un fundaș dreapta?

Poate că joc, dar nu mi-ar plăcea (râde).

În România, comparăm jucătorii cu vedetele internaționale. Ești Hazard din Liga 1 sau Tielemans din Liga 1?

(râde) Îmi place să fiu eu însumi. Asemenea comparații... Oamenii pot să le facă, dar îmi place să fiu văzut ca o individualitate. Nu cred că e bine nici măcar să fiu comparat cu tatăl meu. E un dezavantaj și acesta, că ești comparat mereu cu tatăl tău, dacă a fost un fotbalist cunoscut. Eu sunt eu și sunt fericit așa.

E un avantaj sau un dezavantaj faptul că tatăl tău a fost un mare fotbalist?

Este plăcut să ai un tată care cunoaște atâtea lucruri despre fotbal. Vorbim mult după meciuri, îmi spune ce aș putea să îmbunătățesc. Dar nu pune presiune pe mine, mă lasă să fiu eu insumi. Cred că e important ca tatăl să nu pună presiune pe copilul său. Vorbim mult despre meciuri, dar e un dialog constructiv. Numele meu poate să fie ambele, pentru că se așteaptă multe de la tine. Dar trebuie să trec peste asta. Poate fi și un avantaj, pentru că un jucător de fotbal își face relații. Poate fi atât un avantaj, cât și un dezvantaj.

De ce ai ales numărul 25? Are vreo însemnătate pentru tine?

Da, unchiul meu a jucat tot cu numărul 25. Cred că și tatăl meu, la un moment dat în cariera sa, a avut tot numărul 25. Consider că e o moștenire de la ei.

Ai un nume neobișnuit pentru Belgia. De unde vine?

Da, numele Xian este neobișnuit pentru Belgia. Mama mea urmărea un film și era acolo un actor cu numele Xian. I-a plăcut cum sună și de acolo vine numele meu. Cred că era un film cu karate.

Cu ce îți ocupi timpul, în afara fotbalului?

Fac un curs de psihologie la distanță. E o pasiune, cred că e un lucru bun pentru cariera mea. Sunt foarte interesat de acest domeniu, ce poate mintea să facă este un lucru incredibil. Poți privi același lucru din mai multe unghiuri. Dacă privești dintr-o postură negativă, rezultatul va fi negativ. Dacă ești pozitiv și încerci să găsești soluții... Eu chiar mă ghidez după motto-ul 'gândește-te la soluție, nu la problema'.

Dacă nu te făceai fotbalist, erai psiholog?

Da. Acum lucrez să am o altă variantă în afară de fotbal. Ceva cu care să mă ocup după ce cariera de fotbalist se va termina. Cred că sunt pe drumul cel bun.

Ce faci în timpul liber, ce hobby-uri ai?

În timpul liber vorbesc cu prietenii, încerc să am o viață socială în afara de fotbal. Mai ies în oraș cu coechipierii sau cu oameni din afara clubului. Sunt aici singur, câteodata părinții mei mă vizitează. În rest, mă uit la filme, câteodată mă joc cu prietenii pe PlayStation. Fac lucruri obișnuite, nu am niciun hobby mai original. Sper doar că sunt un fotbalist mai bun pe gazon decât la consolă (râde).

Vii din Belgia, țara unde berea este o religie, ce părere ai despre berea românească?

Sincer, nu sunt un cunoscător. Nu beau alcool. Nu pot să zic nimic despre berea românească. Nu beau nici apă minerală, pentru că nu îmi place. Beau doar apă normala și alte băuturi, dar nu alcool.

Cum ți se pare VAR-ul în România? E încet?

E bine că se pot verifica fazele, dar cred că durează ceva timp ca arbitrul să se ducă și să revadă faza. Se oprește meciul pentru 10 minute. Dar e parte a jocului acum, trebuie să ne obișnuim.

Ai un mesaj în limba română pentru fanii Rapidului?

Rapid este cel mai frumos club! Am zis bine?

Foto - Gabriel Chirea