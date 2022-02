"A adus bani de acasă". Detalii din interior despre situația dezastruoasă de la Mediaș. Ce a făcut Yuri înainte de a pleca la CFR 

În cadrul unei intervenții video la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Ilie Poenaru a vorbit despre situația de la Gaz Metan Mediaș, discutând atât despre problemele financiare, cât și despre transferul lui Yuri la CFR și felul în care s-a produs acesta.

"Au fost situații au venit să spună că nu mai au bani. Au existat doi-trei jucători care au comunicat că au probleme acasă, iar Vali Iordănescu a adus bani de acasă. I-a ajutat cu cât și cum a putut el. Știu problemele jucătorilor, știu probleme lor.

Yuri a plecat la CFR pe fondul unor probleme pe care le avea acasă. Are o familie pe care o întreține. Nu mai putea, nu se mai putea controla din punct de vedere mental. Mi-a spus că a încercat să se concentreze pentru mine. 'Am vorbit cu vestiarul și am stabilit că vom lupta pentru tine și pentru acest oraș. Mental, sunt dărâmat. Nu mai pot duce.' Mi-a spus asta pentru că știa că este ofertat. De aceea am luat decizia să-l lăsăm să plece. Oferta nu a fost pe măsura valorii lui, dar ne-am gândit la jucător și la situația lui.", a declarat Ilie Poenaru, la PRO X.

Gaz Metan este pe locul 14, cu 22 de puncte, la nouă puncte distanță de locul 15, ocupat de Dinamo. S-a zvonit că, din cauza datoriilor, ardelenii ar putea pierde încă șase puncte în clasament.