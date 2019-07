2,5 milioane de euro pentru doua mutari care pot aduce titlul! Becali, obligat sa bage mana in buzunar: cum ar putea arata FCSB in noul sezon

FCSB a reusit o performanta unica in fotbalul romanesc: a terminat pe locul 2 in ultimele patru sezoane.

In acest an obiectivul e clar: titlul si calificarea in grupele Europa League.

Spre deosebire de alti ani, in aceasta vara Gigi Becali nu a mai investit foarte mult in transferuri. Patronul FCSB a anuntat ca are o noua politica in materie de transferuri si va aduce la echipa doar jucatori care au confirmat la echipele lor si care, pe cale de consecinta, se vor impune ca titulari certi atunci cand vor ajunge la FCSB.

Totusi, noul sezon bate la usa, iar FCSB pare descoperita. Cel putin in aparare acolo unde Gigi Becali si-a cedat ambii fundasi laterali. Benzar si Morais au plecat in aceasta vara, la distanta de doar cateva zile, iar Bogdan Andone s-a trezit cu o mare problema pe flancuri. Daca in partea dreapta golul ar putea fi acoperit de nou-venitul Claudiu Belu, in partea stanga e o problema avand in vedere ca Stan si Momcilovic sunt accidentati.

Florin Stefan este jucatorul despre care s-a vorbit intens in ultima perioada ca ar putea ajunge la FCSB. Sepsi cere un milion de euro pentru fotbalistul care a fost titularul lui Radoi la EURO U21, Gigi Becali nu este dispus sa ofere o suma atat de mare, insa finantatorul FCSB s-ar putea sa fie presat de timp avand in vedere ca echipa are in fata un sezon incarcat.

O alta tinta a celor de la FCSB este Ionut Vina de la Viitorul. Mijlocasul este cotat la 1,5 milioane de euro, insa nu suma reprezinta o problema in acest caz. Viitorul s-a despartit deja de Baluta, plecat la Brighton, iar Ianis Hagi este si el ca si plecat de la echipa. In aceste conditii, ramane de vazut daca Gica Hagi va fi dispus sa renunte la inca un mijlocas, indiferent de oferta.

Cum ar putea arata FCSB in noul sezon daca cele doua transferuri, in valoare de 2,5 milioane de euro, s-ar realiza: Vlad - Florin Stefan, Balasa, Planic, Belu - Vina/Nedelcu, Pintilii, Morutan - Man, Tanase, Coman