Cele două echipe s-au întâlnit vineri seara de la ora 22:00 în Ghencea, pe stadionul "Steaua". După fluierul final, trupa lui Dorinel Munteanu a obținut cele trei puncte și se va întoarce la Galați de pe prima poziție în campionat.

Ce a avut de spus Juri Cisotti, eroul gălățenilor, după victoria cu FCSB: "Asta ne propunem!"

La finalul meciului, Juri Cisotti, marcatorul primului gol, a analizat partida și a oferit perspectivele de viitor a echipei din județul Galați.

"Presiunea a fost mare, am fost găsit de la 16 metri, am șutat și dat gol. A fost un meci diferit, am câștigat și anul trecut cu FCSB, am fost o echipă tare, avem disciplină, alergăm mult și avem multe lucruri frumoase în față. Asta ne propunem, să ne întoarcem la Galați și să ne refacem pentru a ne pregăti pentru meciul de vineri cu Hermannstadt", a declarat Juri Cisotti, după meci.

Clasamentul Superligii României

În urma acestui meci, Oțelul Galați a urcat pe prima poziție în campionat, cu șapte puncte (2 victorii, 1 egal), urmat de Sepsi OSK cu șase puncte în două meciuri. Pe ultima poziție de pe podium se află nou-promovata Unirea Slobozia, cu cinci puncte.

FCSB - Oțelul Galați 0-2

FCSB a suferit o înfrângere dureroasă pe teren propriu în fața celor de la Oțelul Galați, scor final 0-2, într-un meci în care echipa din Galați a demonstrat o eficiență remarcabilă și o defensivă solidă.

FCSB a început meciul cu intenții ofensive și a încercat să preia controlul jocului încă din primele minute. Alexandru Musi și David Miculescu au avut câteva incursiuni periculoase în careul advers, însă fără succes în fața unei defensive bine organizate a Oțelului.

În minutul 19 David Miculescu a avut o ocazie monumentală după un șut al lui Luis Phelipe, dar a trimis mingea în bară dintr-o poziție favorabilă.

Fix înainte de pauză, în minutul 44, Juri Cisotti a profitat de o preluare greșită a lui Vlad Chiricheș și a marcat după o cursă solitară spre poarta lui Andrei Vlad, care a rămas fără reacție.

FCSB a ieșit de la vestiare cu dorința de a reveni în joc, însă ocaziile create nu au fost suficiente pentru a depăși defensiva gălățeană.

În primele minute ale reprizei secunde, Marius Ștefănescu a trimis o centrare periculoasă către Alexandru Băluță, dar lovitura de cap a acestuia a fost respinsă spectaculos de portarul Iustin Popescu.

După doar 23 de minute de joc, Diego Zivulic avea să marchezeun gol superb din afara careului, cu un șut puternic care l-a surprins pe Andrei Vlad, majorând avantajul oaspeților la 2-0.