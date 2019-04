Andrei Stoica a reusit o victorie mare in Filipine!

Andrei Stoica s-a batut in cea mai tare promotie din Asia si s-a razbunat pe un marocan care l-a invins de doua ori pe fratele sau, Bogdan!



Andrei Stoica s-a bagat in cusca la Manila si n-a avut mila de adversarul sau! Arbitrul a oprit de doua ori meciul pentru ca marocanul sa primeasca ingrijiri medicale.



Romanul a castigat pana la urma lupta la puncte. E prima victorie a sa in circuitul din Asia.