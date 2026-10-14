România are un nou campion european ISKA în kickboxing

La trei luni după ce a câștigat trei lupte într-o singură seară și a obținut centura DFS, Albert Enache, în vârstă de numai 18 ani, a impresionat din nou, de data aceasta acasă, la Iași.

Albert Enache, victorie după 35 de secunde

Desemnat challenger obligatoriu la titlul european ISKA grație turneului de la Târgu Jiu, Enache s-a confruntat cu un alt challenger, după ce deținătorul centurii, Marek Pelcis, a anunțat că ia o pauză de cel puțin șase luni de la kickboxing.

Programat să se desfășoare pe durata a cinci runde, meciul dintre Enache și campionul Franței s-a încheiat rapid, după numai 35 de secunde. În momentul în care adversarul a făcut un pas înainte, Enache a replicat cu o lovitură de genunchi care l-a făcut KO pe francez. Acesta a fost transportat imediat la spital, după ce a fost diagnosticat cu o fractură de piramidă nazală.