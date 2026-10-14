România are un nou campion european ISKA în kickboxing

România are un nou campion european ISKA în kickboxing K1
Alexandru Hațieganu
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Campionul DFS, Albert Enache, a mai făcut un pas important în cariera sa de luptător după ce, la Sala Sporturilor din Iași, în fața a aproape 3.000 de spectatori, l-a învins prin KO pe francezul Hugo Villeneuve și a devenit campion european ISKA la categoria mijlocie.

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Din articol

La trei luni după ce a câștigat trei lupte într-o singură seară și a obținut centura DFS, Albert Enache, în vârstă de numai 18 ani, a impresionat din nou, de data aceasta acasă, la Iași.

Albert Enache, victorie după 35 de secunde

Desemnat challenger obligatoriu la titlul european ISKA grație turneului de la Târgu Jiu, Enache s-a confruntat cu un alt challenger, după ce deținătorul centurii, Marek Pelcis, a anunțat că ia o pauză de cel puțin șase luni de la kickboxing.

Programat să se desfășoare pe durata a cinci runde, meciul dintre Enache și campionul Franței s-a încheiat rapid, după numai 35 de secunde. În momentul în care adversarul a făcut un pas înainte, Enache a replicat cu o lovitură de genunchi care l-a făcut KO pe francez. Acesta a fost transportat imediat la spital, după ce a fost diagnosticat cu o fractură de piramidă nazală.

Albert Enache

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Enache, lăudat de Remy Bonjasky

Victoria sportivului legitimat la Scorpions Iași nu a rămas fără ecou. Remy Bonjasky l-a lăudat pe puștiul-fenomen imediat după gală. „M-a impresionat Albert. La numai 18 ani, luptă foarte matur. A dat un KO cu genunchiul, știți foarte bine că ador lovitura asta. Îl felicit și îi prevăd un viitor mare”, a spus triplul campion mondial K1.

Enache a ajuns la a cincea victorie din șase meciuri disputate în acest an, după ce i-a mai învins pe campionul mondial WAKO Pro, Oguz Yildirim, pe Laurențiu Fatiol, Cristi Neacșu și Ștefan Vrânceanu.

„Vă mulțumesc mult tuturor. Trăiesc un vis, sunt extrem de bucuros că am obținut această centură. Vă promit că voi munci și mai mult pentru că vreau să vă fac mândri pe toți”, a spus Enache la final.

Sportivul avea deja în palmares numeroase titluri la juniori, inclusiv medalii de aur la Campionatele Europene și Mondiale ISKA. Enache se antrenează la Scorpions Iași sub comanda lui Mihai Constantin de aproximativ 8 ani.

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