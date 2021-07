Intrare de K1 a unui fotbalist de la Gaz Metan! Arbitrul Gaman a aratat primul cartonas rosu al sezonului

Brazilianul Yuri a avut o interventie inconstienta in partida castigata de Gaz Metan.

Mediesenii s-au impus in fata nou-promovatei din Mioveni, 1-0, insa a fost nevoie ca in ultimul sfert de ora sa joace cu un om in minus, dupa ce fundasul central brazilian Yuri a avut o interventie inconstienta asupra lui Stefan Blanaru.

Fotbalistul de la Gaz Metan i-a pus talpa pe pulpa jucatorului de la Mioveni, iar cand arbitrul a vazut urmele si reactia de durere ale acestuia, nu a ezitat si l-a eliminat pe brazilian, acordand astfel practic si primul cartonas rosu al sezonului.



Yuri Matias, fundasul eliminat de George Gaman, se afla la al doilea sezon la Medias. Fundasul central brazilian de 26 de ani a ajuns in fotbalul romanesc in vara anului trecut, de la Tractor FC, formatie din Iran.