Walter Zenga a fost concediat de Cagliari! "In acest moment era complicat sa fac mai multe"

Cagliari a pierdut ultimul meci din acest sezon, in fata lui AC Milan, cu 0-3.

Dupa acest rezultat, Walter Zenga a fost concediat. Oficialii italieni nu au fost multumiti de perforformantele obtinute de Zenga, iar clubul a anuntat despartirea printr-un interviu postat pe site-ul oficial al echipei.

"Presedintele a decis sa schimbe si este dreptul sau sa actioneze pentru binele societatii. Personal nu am ce sa-mi reprosez, in acest moment era complicat sa fac mai multe. Vreau sa multumesc tuturor. De la managerul echipei pana la maseuri, si bineinteles baietilor care mi-au permis sa traiesc o experienta pe care nu o s-o uit si pe care o s-o port cu mine", a spus Zenga.

Chiar inainte sa inceapa pandemia de coronavirus, Zenga a fost numit antrenor principal, in locul lui Rolando Maran, care nu reusise sa obtina nicio victorie in ultimele 11 meciuri. Cagliari era pe locul 11 in clasament in momentul cand a fost preluata de Walter Zenga.

Echipa italiana a terminat pe locul 13 in Serie A, cu 45 de puncte.