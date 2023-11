Victor Osimhen a decis unde va juca: ”A venit o ofertă uriașă. Am vorbit cu cei de la Napoli”

În cele din urmă, vârful nigerian care a contribuit decisiv la primul titlu după 33 de ani pentru Napoli, a decis să rămână pe ”Stadio Diego Armando Maradona”, chiar dacă, spune el, a primit o ofertă foarte tentantă.

Arabii au încercat să-l transfere pe Osimhen, dar acesta a purtat discuții cu șefii clubului și a decis, în cele din urmă, să rămână la Napoli.

Pentru campioana en-titre a Italiei joacă din 2020, an în care a fost transferat de la Lille pentru 75 de milioane de euro. Contractul său este scadent în vara anului 2025.

”Ca să fiu sincer, nu m-am gândit să plec în vară, Napoli a vrut să mă țină. Dar când vin ofertele din Arabia Saudită, a fost una uriașă. Mare... a fost greu de refuzat. Am vorbit cu cei de la Napoli și am decis să rămân”, a spus golgheterul nigerian, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

???????? Victor Osimhen: “I’ve to be honest, I never thought of leaving last summer as Napoli wanted to keep me”.

“But when the offer from Saudi came in, it was a huge one. Big one… it was difficult to reject” ????????

“I spoke to Napoli and I decided to stay”, told @obionepodcast. pic.twitter.com/ckzsK5Bu3K