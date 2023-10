Victor Osimhen e gata să semneze: ”Avem un acord verbal”

Atacantul nigerian a fost o piesă importantă în echipa lui Napoli în sezonul precedent, când echipa a câștigat al treilea titlu din istorie și primul după 33 de ani.

Osimhen are cifre excelente și în acest sezon și l-a convins deja pe Aurelio De Laurentiis că merită un nou contract.

Patronul lui Napoli a confirmat faptul că cele două părți au un acord cu privire la prelungirea contractului, scadent în 2025.

”Avem un acord verbal pentru un contract în august, dar dacă lucrurile se schimbă din partea lui... viața merge mai departe. Contractul lui Victor expiră în iunie 2025, este mereu timp”, a spus De Laurentiis, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Napoli president De Laurentiis on Osimhen: "We verbally agreed on new deal in August, then if things change on his side… life goes on".

“Victor’s contract expires in June 2025, there’s always time”.

"Remember… I sold Koulibaly to Chelsea one year before end of his deal".