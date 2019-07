Pustoaica de 13 ani din Cluj care il provoaca pe Ronaldo la flotari si genuflexiuni! Cate poate sa faca. VIDEO

O fata de 13 ani il provoaca pe Ronaldo la un concurs de fitness. Micuta din Cluj nici nu respira cand face o suta de flotari si cinci sute de genuflexiuni.

Alisia s-a apucat de sport cand mama ei a inceput sa mearga la sala. In doi ani a ajuns sa castige concursuri la care participa si adultii.

"Eu m-am plicitisit la un moment dat de abdomenele alea, le facem in fiecare zi cu ea si am inceput sa fac flotari."



Alisia e pasionata de matematica si ciclism. La anul vrea sa intre la liceul de informatica. La sala, Alisia nu se atinge de greutati, dar face exercitii din ce in ce mai spectaculoase.



"Nu mi se par ff grele, imi plac!"